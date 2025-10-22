【Dear Twinkle Star...】mao gelが贈る「クリスマスコフレ2025」数量限定で登場！本日10/22(水)より先行予約開始！

株式会社pucklin

mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2025年10月22日（水）10時より、数量限定アイテム「mao gelクリスマスコフレ2025」の先行予約販売を開始いたします。

今年のテーマは、「親愛なるお星様へ（Dear Twinkle Star）」。

聖なる夜に星へ願いを込めるような、ロマンティックな瞬間を3つの輝きに閉じ込めました。

大切な人への想い、自分へのご褒美、心に灯る小さな光を指先で感じる、特別なコレクションです。

mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。（本文にて、詳細はご確認ください）

商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/maogel-christmascoffret-2025

マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。

より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )

商品紹介

親愛なるお星様へ

「Dear Twinkle Star…」

聖なる夜、ひとつの星に宛てて、心の中で綴る秘密のメッセージ。

その、誰にも言えないピュアな願いと、ロマンティックな瞬間のすべてを、三つの輝きに閉じ込めて。

#12 Dear(ディア)

甘く優しい「ピンク」と、ミステリアスで気品あふれる「パープル」。二つの感情が溶け合うベースカラーに、繊細なラメを散りばめました。普段は落ち着いた輝きを、ひとたび光を浴びれば、秘めた本当の想いが溢れ出すかのように、息をのむほどの煌めきを放ちます。

#24 Twinkle(トゥインクル)

想いに応えるように、優しくまたたく星の光。まるで、聖なる夜に舞い降りる初雪や、天から降り注ぐ星屑を集めたかのような、ピュアなホワイトラメ。どんな肌色にも透明感を生み出すその繊細無垢なきらめきは、まるで星からの優しい返事のようです。

#25 Star(スター)

あなたが語りかける、夜空で一番明るく輝く特別な星。クリスマスの奇跡を象徴する、華やかな主役カラー。深みがありながらも透き通るようなベリーレッドは、一度塗れば可愛らしく、マグネットをそっと近づければ、奥行きのある、幻想的な表情へと変化します。

販売概要

１）販売時期

予約販売日時：2025年10月22日(水)10:00 ～

発売日時：2025年11月1日(土)10:00 ～

２）購入方法

下記オンラインショップにて

https://shop.maonail.jp/collections/maogel-christmascoffret-2025

3）お届け時期

11月4日(火)より順次発送いたします。



4）まとめ買い割引制度

お客様のさらなる利便性向上のため、まとめ買い割引を実施中！

【対象商品】

mao gel/SoYU GEL/OTEGALUN カラージェル

（※パレットライン及びオテガルンセット商品を除く）

mao gel/OTEGALUN クリアジェル

（ヌレコ｜ヌレコ ミニ｜ヌレコ 100g｜ピタコ｜ピタコ ミニ｜ノンワイコ｜トメコ｜オテガルン ぺリコ｜オテガルン ノンワイコ）

・10個以上：10%OFF

・20個以上：15%OFF

・50個以上：20%OFF

※異なる種類やカラーの組み合わせでも、対象商品であれば合算して割引が適用されます。

※割引はカート内で適応されます。

※プロ会員の方は、プロ会員価格からさらに割引が適用されます。

サロンワークにおける在庫補充や定番商品のまとめ買いに、ぜひご活用ください。

5）公式LINE友達追加キャンペーン

mao nail公式LINEを友だち追加していただいた方には、1,000円OFFクーポンをプレゼントしております。

さらに、新規LINE登録者の方へ、セルフネイルHow to本 『mao nail流 セルフネイルメソッド』をプレゼントいたします。セルフの方でも分かりやすく、プロの方にとっても参考になるテクニックやヒントが満載です。

新商品のお試しや追加購入の際に、ぜひご活用ください。

mao nailとは

ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。

１）ネイルサロン運営事業

「mao nail」

１日３名様限定の完全予約制のネイルサロン。

「綺麗になるお手伝いさせてください」をコンセプトに運営しています。

２）ジェルネイル企画・販売事業

「mao gel」

ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。

３）筆企画・販売事業

「まお筆」

ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。

４）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業

ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売

５）生活雑貨・販売事業

「maoap（マオエプ）」

実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売

コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」

【会社概要】

株式会社pucklin

所在地： 〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

ホームページ： https://maonail.jp

Instagram：https://www.instagram.com/maonail

YouTube：https://youtube.com/c/maonail