john masters organics 2025 holiday collectionアンバサダーに『ROIROM』が就任！

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるjohn masters organicsは、“IMAGINARY WONDER LAND”をテーマに2025 holiday collection第1弾を2025年10月23日（木）より展開します。11月13日（木）には第2弾、12月4日（木）には第3弾とホリデーシーズンを彩る豊富なギフトをラインナップ。さらに、今年は、ブランド初となる本格的なフレグランスをローンチ。

ブランドの新たな挑戦となる年に、今年デビューを飾ったROIROMがアンバサダーへ就任します。

公式オンラインストアでは、プレゼントキャンペーンをはじめ、スペシャルコラムなどさまざまなコンテンツを2025年11月13日（木）より展開します。

限定コンテンツ詳細はこちら(https://johnmastersorganics.jp/blogs/shop-news/2025-holiday-collection_roirom_1022)

2025 holiday collection

ブランド創設31年目に当たり、john masters organicsは原点に立ち返ります。

常に香りを大切にしてきた私達はブランド初の調香師を迎え、フレグランスをローンチします。美しい香りの創り手は新進気鋭の調香師、ルーク・マルヴィー。ブランド発祥の地アメリカにルーツをもつルークは世界的に著名なジェローム・エピネットのもとで修業を積んだ若手実力派です。類まれな嗅覚センスのルーク・マルヴィーがユニークな感性で生み出すフレグランス。john masters organicsの新しい香りの世界のはじまりです。

2025 holiday collection ラインナップはこちら(https://johnmastersorganics.jp/blogs/online-store-news/2025holiday)

2025 holiday collection Ambassador

ROIROM

本多 大夢（ほんだ ひろむ）と浜川 路己（はまがわ ろい）のユニット。国内外のさまざまなオーディション番組や練習期間を経て、2025年5月にユニットとして活動をスタート。

本多 大夢（ほんだ ひろむ）



2000年7月生まれ、神奈川県出身。 B型。

趣味は作詞作曲とギター。

カフェ巡りや散歩も好き。

オムライス・お寿司・カスタード系のスイーツ全般が好き。

猫の豆知識を豊富にもっている。

浜川 路己（はまがわ ろい）

2006年1月生まれ、沖縄県出身。A型。

趣味は作曲と読書、香水集め。

食べることと寝ること、散歩が好き。

マカロンやカヌレなどのスイーツ好き。

特技は水の早飲み。