john masters organics 2025 holiday collectionアンバサダーに『ROIROM』が就任！
“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるjohn masters organicsは、“IMAGINARY WONDER LAND”をテーマに2025 holiday collection第1弾を2025年10月23日（木）より展開します。11月13日（木）には第2弾、12月4日（木）には第3弾とホリデーシーズンを彩る豊富なギフトをラインナップ。さらに、今年は、ブランド初となる本格的なフレグランスをローンチ。
ブランドの新たな挑戦となる年に、今年デビューを飾ったROIROMがアンバサダーへ就任します。
公式オンラインストアでは、プレゼントキャンペーンをはじめ、スペシャルコラムなどさまざまなコンテンツを2025年11月13日（木）より展開します。
限定コンテンツ詳細はこちら(https://johnmastersorganics.jp/blogs/shop-news/2025-holiday-collection_roirom_1022)
2025 holiday collection
ブランド創設31年目に当たり、john masters organicsは原点に立ち返ります。
常に香りを大切にしてきた私達はブランド初の調香師を迎え、フレグランスをローンチします。美しい香りの創り手は新進気鋭の調香師、ルーク・マルヴィー。ブランド発祥の地アメリカにルーツをもつルークは世界的に著名なジェローム・エピネットのもとで修業を積んだ若手実力派です。類まれな嗅覚センスのルーク・マルヴィーがユニークな感性で生み出すフレグランス。john masters organicsの新しい香りの世界のはじまりです。
2025 holiday collection ラインナップはこちら(https://johnmastersorganics.jp/blogs/online-store-news/2025holiday)
2025 holiday collection Ambassador
ROIROM
本多 大夢（ほんだ ひろむ）と浜川 路己（はまがわ ろい）のユニット。国内外のさまざまなオーディション番組や練習期間を経て、2025年5月にユニットとして活動をスタート。
本多 大夢（ほんだ ひろむ）
2000年7月生まれ、神奈川県出身。 B型。
趣味は作詞作曲とギター。
カフェ巡りや散歩も好き。
オムライス・お寿司・カスタード系のスイーツ全般が好き。
猫の豆知識を豊富にもっている。
浜川 路己（はまがわ ろい）
2006年1月生まれ、沖縄県出身。A型。
趣味は作曲と読書、香水集め。
食べることと寝ること、散歩が好き。
マカロンやカヌレなどのスイーツ好き。
特技は水の早飲み。