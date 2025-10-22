CORSAIR社製、2枚の曲面強化ガラスパネルを備える、トリプルチャンバー構造のミドルタワー型PCケース「AIR 5400」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「AIR 5400」シリーズを発表いたします。

全製品ともに、冷却効率を最大化するトリプルチャンバー構造を採用。2枚の曲面強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザインとなっているほか、ケーブルマネジメントシステム「RapidRoute 2.0」により、メンテナンスしやすくクリーンな配線でシステムを構築できます。

iCUE LINKファンを搭載する「AIR 5400 LX-R」シリーズと、ARGBファンを搭載する「AIR 5400 RS-R」シリーズの2種類をラインナップ。リバースローター設計のファンに加え、背面コネクタ設計のMSI、GIGABYTE、ASUS社製マザーボードに対応しており、豊かなドレスアップを楽しめます。

◆製品特徴

革新のトリプルチャンバー構造で冷却効率を最大化

AIR 5400は、CPU・GPU・電源/ストレージをそれぞれ独立した3つの冷却ゾーンに分離したトリプルチャンバー構造を採用。各ゾーンに専用のエアフローを供給することで、熱干渉を防ぎ、安定した冷却性能を実現します。さらに、上下のエアダクトがGPUに集中的に冷気を送り込み、冷却効率を高めながら、メンテナンス性も向上させています。

美しさと使いやすさを両立したプレミアムデザイン

2枚の曲面ガラスパネルと付属リバースファンが、内部のライティングを美しく際立たせ、どの角度から見ても映えるビジュアルを演出。「Rapid Route 2.0」ケーブルマネジメントにより、配線はすっきりと整理され、見た目の美しさと作業効率を両立しています。

ハイエンド構成に対応する柔軟な拡張性と冷却設計

最大360mmラジエーターの搭載に対応した専用冷却チャンバーをはじめ、ケース底部から上部へと空気を流す煙突効果を活かしたファン配置が可能。大型GPUや多連ファン構成にも対応する広々とした内部スペースを備え、ハイエンドなPC構成にも柔軟に対応でき、冷却性能と静音性を両立して快適な動作環境を提供します。

◆製品概要

メーカー： CORSAIR

製品名： AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass Black

カラー： ブラック

型番： CC-9011320-WW

JANコード： 0840440406570

アスクコード： CS9439

予想市場価格： 46,780円前後（税込）

発売時期： 2025年 10月29日

製品名： AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass White

カラー： ホワイト

型番： CC-9011321-WW

JANコード： 0840440406587

アスクコード： CS9440

予想市場価格： 46,780円前後（税込）

発売時期： 2025年 10月29日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/air-5400-lx-r-rgb-icue-link.htmlAIR 5400 LX-R RGB iCUE LINKシリーズの詳細はこちら

製品名： AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass Black

カラー： ブラック

型番： CC-9011318-WW

JANコード： 0840440406556

アスクコード： CS9437

予想市場価格： 35,980円前後（税込）

発売時期： 2025年 10月29日

製品名： AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass White

カラー： ホワイト

型番： CC-9011319-WW

JANコード： 0840440406563

アスクコード： CS9438

予想市場価格： 35,980円前後（税込）

発売時期： 2025年 10月29日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/air-5400-rs-r-argb.htmlAIR 5400 RS-R ARGBシリーズの詳細はこちら

＜CORSAIR社 概要＞

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

