一般社団法人AICX協会の会員企業として、「大日本印刷株式会社（DNP）」が新たに参画

一般社団法人AICX協会（東京都、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下、AICX協会）は、AIエージェントの社会実装と顧客体験の最適化を推進する活動に共感いただき、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：北島 義斉）が新たに当協会に入会されましたことをお知らせします。

AICX協会の活動について

AICX協会は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を通じて、人とAIが共に創造する新しい顧客体験を実現することを目指しています。

協会の活動は、大きく３つの領域で構成されています。

01 学ぶ

勉強会「AICX Forum」やワークショップを通じて、AIエージェントに関する最新の知見や実践事例を学ぶ機会を提供。アーカイブ配信を通じて、継続的な学習環境を整備しています。

02 交流する

AIエージェントに関する国内最大級のカンファレンス「AI Agent Day」をはじめ、会員限定のオフライン交流会など、企業・有識者間のネットワーキングの場を提供しています。

03 共創する

会員企業が主体となってワークショップや委員会を企画・運営し、AIエージェントの社会実装に向けた実証やガイドラインづくりを推進しています。

これら３つの取り組みを通じて、AICX協会は産業・組織・立場を超えた共創エコシステムを形成し、日本におけるAIエージェント社会の発展を支えています。

入会の背景とコメント

大日本印刷株式会社

ABセンター AI事業開発ユニットDX推進部

部長 和田 剛 様

AIエージェントの活用には、社内利用と社外へのAPI公開という二つの側面があると考えています。特に後者については、業界全体のルールや方向性が非常に重要であり、そのキャッチアップを目的にAICX協会に参画しました。

また、AIエージェントが浸透していく中で、仕事や組織のあり方をどう再定義していくかを議論したいと考えており、人事委員会などとの連携にも期待しています。

さらに、現在開発中のサービスを広めるだけでなく、参加企業との交流を通じて新しい協業やビジネスの形を創出したいと考えています。

AICX協会について

AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、 「分断を超え、体験を変える」を理念に、AIエージェントの社会実装を通じて、「人とAIが共に働く社会」の実現を目指す業界横断型のプラットフォームです。

当協会は、生成AIやAIエージェントの急速な発展を背景に、単なる技術普及団体ではなく、「社会実装・倫理・人材・ガバナンスを含めた総合的な変革の場」として設立されました。

企業・自治体・研究機関が垣根を越えて連携し、新しい顧客体験や労働の在り方を再定義するための議論・実証・制度提言を行っています。

また、教育・研究・普及・標準化などを通じ、AIエージェントが社会に信頼される形で根付くための仕組みづくりを進めています。

公式サイト：https://aicx.jp(https://aicx.jp/)

