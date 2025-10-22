「第１８回ＨＣＳソリューションフェア２０２５」の開催について

北陸コンピュータ・サービス株式会社

北陸コンピュータ・サービス株式会社（富山市婦中町／代表取締役社長：小嶋達也）は、11月6日（木）に「第１８回ＨＣＳソリューションフェア２０２５」を開催します。


今回のテーマは「人とＡＩが紡ぐ、新たな社会　～デジタル変革で、豊かな未来へ～」。お客さまの成長戦略に繋がるソリューション、サービスの展示に加え、先端ＩＴ技術を活用したビジネス変革をより身近に体感していただけるブースを設けました。また、各分野のスペシャリストによる基調講演をご用意しています。


ぜひ本フェアを皆様のビジネス展開や経営強化にお役立てください。




１． 開催日時・会場


日時：2025年11月6日（木）9:15～16:30


会場：とやま自遊館（総合受付・展示ブース）


サンフォルテ（講演）


富山県富山市湊入船町9-1（JR富山駅北口より徒歩7分）



※入場無料 （フェア特設サイトでの事前登録が必要です）






２．基調講演


【午前講演】　(10:15～11:30)

『大阪万博の開催を通して見えた、日本の未来 　北陸から考える地方活性化の新たな可能性』　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　慶応義塾大学 医学部教授　大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー　宮田 裕章　氏


【午後講演】　(14:00～15:15)

『ＡＩ時代を迎えたＩＴの新たな潮流と未来』


　　　　　アステリア株式会社　ＣＸＯ（最高変革責任者）中山 五輪男　氏


　　　　　富士通株式会社　　　シニアエバンジェリスト　西本 伸一　氏



※今回の基調講演に関して、講師への直接の取材やインタビューはご遠慮いただいております。


　ご理解のほどよろしくお願いいたします。



詳細・事前登録はコチラ :
https://www.hcs.co.jp/fair/




【本リリースについてのお問い合わせ先】


北陸コンピュータ・サービス株式会社


営業推進室　若林　（E-mail：hwakaba@hcs.co.jp　 電話：076-495-9824）


総合企画部　中村　（E-mail：tnakamu@hcs.co.jp　 電話：076-495-9840）