JPIX、前澤友作氏の新会社「カブ＆ピース」が提供するWi-Fiサービス『KABU&Wi-Fi』をMVNEとしてサポート

株式会社JPIX

株式会社JPIX（本社：東京都千代田区、 代表取締役社長：鶴 昭博 以下「JPIX」）は、MVNEとして、株式会社カブ＆ピース（本社：東京都港区、代表取締役社長：前澤友作 以下「カブ＆ピース」）が、2025年10月22日に開始するモバイルWi-Fiサービス『KABU&Wi-Fi』の提供をサポートすることをお知らせします。

カブ＆ピースについて

カブ＆ピースは「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げています。展開する事業は、生活インフラ領域を中心に、電気・ガス・モバイルなど、多くの国民に関与するサービスを提供しています。

＊サービス詳細：https://kabuand.com/

JPIXによるサポート内容「WiMAX+5G卸サービス」

JPIXは、UQコミュニケーションズ株式会社のMVNEとして「WiMAX +5G（5G SA対応）」の卸サービスを通じて、『KABU&Wi-Fi』のサービス立上げをサポートします。

■MVNEとしての主な提供機能

・5G通信（SA対応）

・注文管理や課金など、MVNO運営に必要なシステム一式

・エンドユーザ向けに配送可能な物流機能

■お試しサービスの提供

カブ＆ピースを通じてレンタル端末を提供し、申込日から起算して15日間、お試し利用が可能です。

カブ＆ピースは、JPIXが提供する業務支援基盤を活用することで、迅速かつ安定したモバイルサービスの展開が可能となります。

＜提供イメージ＞

※JPIXのMVNEサービスについて：https://www.jpix.ad.jp/service/?p=5110

本件に関するお問い合わせ先

株式会社JPIX 商品企画部

担 当 ： 梶原、岡田、大芦

連絡先 ： product@jpix.ad.jp

JPIXについて

JPIXは日本初の商用IXとして1997年11月にIXサービスを開始し、ISP事業者、CATV事業者、さらにコンテンツ事業者と国内外含む最大級の顧客数を持ち中立的な運営を行うIXプロバイダーであり、日本のインターネットの心臓部として重要な役割を担ってきました。またVNE（Virtual Network Enabler）事業者としても多くのお客さまにご採用頂き、日々増加するトラヒックに対して安定的なネットワークサービスをご提供しています。