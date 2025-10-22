【DXHUB】ミャンマーU-12代表チーム、国際ジュニアサッカーワールドチャレンジ2025にも挑戦！

DXHUB株式会社

DXHUB株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：澤田賢二）は、国際ジュニアサッカー大会「U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2025」に出場したミャンマー代表チームを昨年に引き続きスポンサーとして支援しました。本取り組みは、東南アジアを中心に子どもたちの夢の実現を支援する一般社団法人グローバルブリッジプラスを通じて実施しています。

子どもたちは世界の強豪クラブを相手に全力で挑み、大会最終戦で初得点・初勝利をつかみました。この経験は、遠く離れた日本の地で奮闘する子どもたちの自信と絆をさらに深める瞬間となりました。

■大会概要

「U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ」：12歳以下を対象に世界各国のクラブ・チームが集う国際大会。

開催日：2025年8月19日（火）～22日（金）

会場：フクダ電子フィールド／フクダ電子アリーナ

大会HP：https://u12-juniorsoccer-wc.com/2025/outline

■涙と歓喜の試合ハイライト

ベガルタ仙台戦：0-0（引き分け）

湘南ベルマーレアカデミー選抜戦：0-12（敗戦）

東京ヴェルディジュニア戦：0-1（敗戦）

エコノメソッド選抜戦：0-3（敗戦）

大西キッカーズ戦：3-2（初勝利・チーム初得点）

試合を通じて子どもたちは「諦めずに挑戦する大切さ」を学び、勝利の瞬間には笑顔と歓声があふれました。

■試合を通じて体験・学んだこと

・子どもたちは初戦から全力で挑み、引き分けに持ち込むことで努力と協力の大切さを学びました。

・強豪との対戦では苦戦もありましたが、最後まで諦めずに挑むことの重要性を実感しました。

・最終戦での初勝利を通じて、努力が成果につながる喜びを体験しました。



大会期間中には、FCバルセロナや日本一のバディの試合観戦、さらに予想外のビッグゲスト登場など、刺激と感動にあふれる4日間を経験しました。



コーチのコメント：

遠く離れた日本の地で本当によく頑張りました。試合の涙も、笑顔も、すべてが貴重な経験です。初勝利は子どもたちの自信につながる素晴らしい瞬間でした。

■DXHUB株式会社、支援に込めた思い

DXHUB株式会社にとって、ミャンマー代表チームの挑戦を支えることは単なるスポンサー活動ではありません。

DXHUB株式会社が提供する在日外国人向け通信サービス「JP SMART SIM」を通じて、多くのミャンマー出身のお客様にご利用いただいています。そのご縁への感謝と「恩返し」の思いから、昨年に続き支援を継続しました。スポーツを通じて国境を越えたつながりを育み、未来を切り開こうとする子どもたちの背中を押したいと考えています。

また、ミャンマーでは依然として社会情勢が不安定で、2025年3月の大地震により多くの子どもたちや家族が生活基盤を失いました。困難な日々を送る彼らにとって、この大会への参加は「再び笑顔と夢を取り戻す」貴重な機会となります。

■未来への期待

今回の大会で得た経験は、ミャンマーの子どもたちが次世代の国際舞台で挑戦するための礎となるでしょう。私たちは、彼らがこの挑戦を通じて「夢や希望は挑戦によって育まれる」ことを実感し、それを追い続けてくれることを願っています。DXHUB株式会社は今後も、スポーツを通じて国境を越えた交流を支援し、子どもたちの夢の実現を後押ししてまいります。

■一般社団法人グローバルブリッジプラスについて

会社名：一般社団法人グローバルブリッジプラス

代表者：代表理事 松下裕二

所在地：東京都

設立日：2021年6月

使命：「未来を担う世界の子供たちの夢と希望を繋ぐ架け橋となる」

■DXHUB株式会社 会社概要

事業内容：

・各種クラウドソリューションの導入・運用支援

・IoT/M2M向けSIMサービス

・在留外国人支援

・在留外国人向け通信

代表取締役社長：澤田賢二

本社：京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館2階

設立：2015年10月

資本金 : 100,000千円

URL：https://dxhub.co.jp/

