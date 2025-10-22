Castee、業界初！インフルエンサーが報酬を最短翌日・手数料無料で受け取れる「即時振込機能」を提供開始

株式会社Castee

株式会社Castee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO ：大竹慎太郎）は、10月22日、クリエイター・インフルエンサーを中心としたSNSユーザーが誰でも簡単・手軽にコラボを実現できるソーシャルコラボレーションサービス「Castee（キャスティ）」でのコラボや企業案件の報酬を最短で翌日※1・手数料無料で受け取れる「即時振込機能」の提供を開始いたします。

本機能は、「手数料無料」「最短翌日着金」「利用回数制限なし」の3点を実現した業界初※2のサービスです。

※1平日月曜日～木曜日の午前11時59までに振込申請を行い、翌日が平日の場合

※2調査：自社調べ（2025年10月 デスクリサーチ）

調査対象：日本国内の「インフルエンサーマッチングプラットフォーム」として

- インフルエンサーの「お金」の課題解決を支援する「即時振込機能」

インフルエンサーの皆様に寄せられる企業からの案件報酬は、「月末締め・翌月末払い」が一般的な支払いサイトとなっています。

一方、インフルエンサーの皆様にとって、報酬は機材の購入や撮影の交通費など、次の創作活動への軍資金となります。報酬が素早く確保できることで、新たな創作活動や収益機会につなげることができます。

Casteeでは、「お金」の面からもインフルエンサーの皆様の創作活動を支援するため、業界初となる「即時振込機能」を導入します。本機能は、インフルエンサーが「Castee」を通じて得た報酬を、好きなタイミングで申請し、スピーディに受け取れる仕組みを提供します。

即時振り込みが便利な4つの理由

１）必要な時にすぐ受け取れる！最短翌営業日着金

Casteeの「即時振込」を利用すれば、報酬の振込を待つ必要はありません。午前中に申請すれば最短で翌営業日に着金するため、急な出費や、新たな創作活動への資金として、報酬を柔軟に活用いただけます。



２）手数料無料！

一般的に即時振込には手数料がかかるサービスが多い中、Casteeでは手数料が無料のため、費用を気にせず安心してご利用いただけます。

３）利用回数の制限なし

即時振込の申請回数に制限はありません。必要な時に、何度でもご自身のタイミングで振込申請が可能です。

４）自動振込もこれまで通り！

売上金は、これまで通り「振込申請なし」で月末締め・翌月末払いで自動振込されます。ご自身の都合に合わせて即時振込を賢くご活用いただき、最適な方法で売上を受け取ってください。

- ご利用方法と注意事項【振込申請時間と振込日のご案内】●午前0時00分 ～ 午前11時59分までの申請：申請日の翌営業日にお振込いたします。●正午12時00分 ～ 午後23時59分までの申請：申請日の翌々営業日にお振込いたします。【ご注意事項】●「営業日」は、土日祝日および弊社が指定する休業日を除いた日を指します。●金融機関の状況により、着金までにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。- 今後の展開「即時振込機能」は、ソーシャルコラボレーションサービス「Castee」及び再生保証型コラボ動画ソリューション「Castee Challenge」にて提供を開始し、今後Casteeとして新たに提供する予定の各種サービスにも実装を予定しています。- 株式会社Castee 代表取締役CEO 大竹慎太郎 コメント今回の即時振込機能は、クリエイター・インフルエンサーの皆様が抱える「お金」の課題を解決し、創作活動に専念できる環境を提供したいという思いから生まれました。業界最速、手数料・回数制限なしという圧倒的な利便性で、Casteeがクリエイターの皆様に寄り添ったサービスとなることを目指します。本機能はもちろんのこと、今後もクリエイター・インフルエンサーの皆様にとって有益なサービスを次々とリリースし、日本のクリエイターエコノミーをさらに盛り上げていきたいと考えております。- 株式会社Casteeについてテクノロジーを用いた新しいエンターテインメント・サービスの創出を目指し、SNSの人気コンテンツフォーマットである「コラボ」を起点とした日本初※のソーシャルコラボレーションサービス「Castee」を運営しています。※自社調べ

会社概要

社名 ：株式会社Castee （読み：キャスティ）

代表者 ：代表取締役CEO 大竹慎太郎

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-18-19 the Folks 5F

設立 ：2022年3月14日

資本金 ：719,559,650円（資本準備金含む）

事業内容：ソーシャルコラボレーションサービス事業

URL ：https://castee.com

- ソーシャルコラボーレーションサービス「Castee」SNSの人気コンテンツフォーマットである「コラボ」を誰でも簡単・手軽に実現できるサービスです。最短３ステップであなた専用のクリエイターページが完成し、コラボ企画のパートナー募集を開始することができます。あなたへのコラボの依頼窓口をCasteeにするだけで、応募者のSNS情報の一覧や「こんなコラボがしたい」という依頼情報もまとめて確認できるので、コラボまでのやり取りもスムーズです。お金が必要なコラボでは、Casteeの決済機能を利用することができるので、安心・安全にやり取りができます。コラボでフォロワーを増やしたい、みんなの話題になるコンテンツを作りたい、新しいマネタイズに挑戦したいというクリエイターにぴったりのサービスです。サービス開発時のテスト企画として実施したコラボでは、TikTokでの視聴数が通常の10倍以上というコンテンツも生まれています。サービスサイトはこちら：https://castee.com/- 再生保証型コラボ動画ソリューション「Castee Challenge」企業のSNSマーケティングをコラボ動画を用いて行う新しいサービスです。従来のインフルエンサーマーケティングとは異なり、インフルエンサーが主体となり個性とコンテンツ制作力を活かした動画を制作することで、ファンからの好意的な反応を獲得することができます。フォロワー数ではなく再生回数に応じた課金体系のため「成果が出るかわからないが、フォロワー数が多いインフルエンサーに依頼すると予算が高くなってしまう」など、インフルエンサーマーケティングにおける課題にも対応しています。サービスサイトはこちら：https://biz.castee.com/