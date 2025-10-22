【近隣地域優先】3Dスキャン体験データを先着100名様に無料プレゼント！最新技術をまずは近隣の皆さまへ
VES株式会社
VES株式会社
AIとホログラムを活用した開発を行う VES株式会社（本社：東京都／代表取締役：小林雅巳） は、
地域の皆さまに最新の3Dスキャン技術を体験いただけるよう、先着100名様限定で
「ご自身の3Dデータ」を無料でプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
■キャンペーンの背景
当社では「AI×ホログラム」を軸に、新しい体験を創造する技術開発を進めております。
今回、地域の皆さまにより身近に最先端技術を感じていただくため、3Dスキャンを気軽に
体験いただける特別企画を用意しました。
■体験の内容
全身を数分で高精細にスキャン
デジタルデータをそのままプレゼント
アバター制作、記念保存、将来的なホログラム活用にも利用可能
ご家族やお子様との参加も大歓迎です。記念写真のように「未来の思い出」を
残す体験としても楽しめます。
■地域優先の理由
本キャンペーンは、まずは日頃からご支援いただいている近隣地域の方を優先して受付いたします。地元から新しいテクノロジーの魅力を広げていきたいと考えています。
■募集概要
先着100名様限定
参加費：無料
受付方法：公式サイトにて事前予約制
定員に達し次第、受付終了
■最後に
“未来の自分”をデータとして残す特別な機会です。先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにお申し込みください。
会社概要・問い合わせ先
VES株式会社
代表取締役：小林雅巳
所在地：東京都新宿区新宿1-34-14
第二貝塚ビル101（ホログラム放送局）
事業内容：AI・ホログラム放送局・
スタジオレンタル・ロボット開発・
ソフトウェア開発 等
公式サイト：www.es-grp.jp