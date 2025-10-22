ネクス5Gモデム、公共サービス向け地域無線システム接続確認完了で販売拡大を推進

株式会社CAICA DIGITAL

当社子会社、株式会社ネクス（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：大内 英史、以下「ネクス」）のポータブル5Gモデム「UNX-05G」（以下「UNX-05G」）は、阪神ケーブルエンジニアリング株式会社（以下、阪神ケーブルエンジニアリング）が提供する地域BWAシステムとの接続確認が完了し、地域BWA推進協議会のホームページに掲載されている端末リストに正式に追加されたことをお知らせいたします。

＜活用事例＞

地域BWAは、デジタルディバイドの解消や地域の公共の福祉向上を目的とし、市町村との連携を通じて、防災・防犯情報や気象・交通情報、医療・教育・商工分野における幅広いサービスを住民へ提供する無線通信システムです。このたび「UNX-05G」が正式に利用可能端末として確認されたことにより、各地域のBWA導入検討において、ネクス製品の採用機会が大きく拡大することが見込まれます。

阪神ケーブルエンジニアリングは、地域BWAシステムの中核となるセンター設備を保有し、低コストでの地域BWA展開を可能としています。これにより、防災・防犯情報の一斉配信、河川やインフラの監視、子どもや高齢者の見守り、公衆Wi-Fiによる観光・商業支援、山間部へのインターネット提供、大規模イベント時の臨時通信インフラなど、幅広いユースケースで「UNX-05G」の活用が期待されます。

今回の接続確認完了と端末リスト掲載を契機に、ネクスは「UNX-05G」を通じて地域BWA市場におけるプレゼンスを一層強化し、今後の販売拡大を積極的に推進してまいります。

【Portable 5G Modem : UNX-05G】

【株式会社ネクス】

代表取締役社長 大内 英史

花巻本社：岩手県花巻市椚ノ目第２地割 32 番地1

東京本社：東京都港区南青山 5-13-3 KDX南青山ビル3F

各種無線方式を適用した通信機器の開発、販売

上記にかかわるシステムソリューション提供及び保守サービス

HP：https://www.ncxx.co.jp/

【阪神ケーブルエンジニアリング株式会社】

代表取締役社長 松本 圭司

本社：兵庫県西宮市上鳴尾町27番11号

電気通信工事業/電気工事業/認定電気通信事業(全部認定)/登録検査等事業

HP：https://hce.hanshin.co.jp/

【地域BWA推進協議会】

HP：http://www.chiiki-wimax.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ネクス

営業部 TEL：03-5766-9872

Mail: sales@ncxx.co.jp