11/2 12:30～ 俳優 萩原利久さんご登壇 ⽴正⼤学品川キャンパス「橘花祭トークショー2025」のご案内
⽴正⼤学 橘花祭では、特別イベントとして「橘花祭トークショー」を開催します。
今年のゲストは、俳優として幅広く活躍する 萩原利久さんをお招きし、俳優を続けるにおいての思いや萩原利久さんの人柄を知れる1時間になっております。
トークショーは橘花祭実⾏委員会の学生が企画から運営までを担い、橘花祭ならではのトークテーマや企画をご用意しています。多種多様な企画やコーナーを設け、さらには来場者参加型のトークショーをお送りいたします。
開催概要
⽇時︓2025年11⽉2⽇（⽇）開演12:30～（開場12:00）
会場︓⽴正⼤学品川キャンパス ⽯橋湛⼭記念講堂
※橘花祭公式ホームページ（https://kikkasai.rissho.jp）で詳細をご確認ください。
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学 学生生活課
TEL：03-3492-6698
メール：ostu@ris.ac.jp
