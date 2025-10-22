スーパードラッグひまわり、全120店舗にて「インパクトゲート」導入開始
2025年9月1日、株式会社ロケット（本社：東京都港区、代表取締役：林潤一）は、株式会社ププレひまわり（本社：広島県福山市）が展開する中国地方を代表するスーパードラッグひまわり全120店舗において、来店者通過率100%の店舗入口広告「インパクトゲート」の導入を開始しました。
購買直前に来店者全員へリーチできる特性を活かし、ブランド訴求と売上創出を両立する新たなリテールメディア施策として注目を集めています。
イメージ提供：検証協賛：株式会社スタイリング・ホールディングス BCLカンパニー 乾燥さん
来店者全員に届く“入口広告”インパクトゲート
● 来店者通過率100%、視認率58～97%（ロケット社実績）
● 忘れんぼ防止リマインドで広告効果1.5倍（調査データ）
● 棚前広告やレジ横広告よりも早いタイミングで接触
● 店頭スタッフへの意識付けによる棚前施策との相乗効果
購買直前の「視界に入り、心に刺さる」瞬間で広告を届け、認知から購買行動までをダイレクトにつなげます。
スーパードラッグひまわり全店導入の意義
スーパードラッグひまわりは広島・岡山・山口・兵庫・香川・島根・鳥取・徳島を中心に120店舗を展開する地域密着型ドラッグストアです。今回の全店導入により、以下の価値を創出します。
● エリアカバー：全120店舗一括展開により、中国・四国エリアでの広告カバー率を最大化
● 来店特性：郊外型・住宅地立地が多く、高頻度来店ユーザーに確実アプローチ
● 販促導線：「入口訴求 → 棚前誘導」による一貫した販促展開が可能
店舗数：約120店舗
対象ゲート数：240本
月間接触回数：348万回
※クリエイティブの審査は事前に行い、審査が通ることが条件です。
※商品は店舗で取り扱いがあるものに原則限られます
メーカー様の季節施策・新製品ローンチ・指名買い促進において、今まさにご活用いただきたい導線メディアです。
導入実績と効果データ（一部抜粋）
インパクトゲートは、以下のような高い販促効果を実証しています。
● リテール側の推奨強化とデジタル施策の相乗効果を実現
● タレント起用と組み合わせ、150～170%売上増
● 導入後、POS金額1.3倍＆カテゴリー1位獲得
● SNSで自然拡散。認知と好意度向上へ直結
広告主・代理店の皆さまへ
中国地方でのエリア集中出稿、今がチャンスです
今回のスーパードラッグひまわり全店導入により、これまでカバーが難しかった中国・四国エリアでのエリア集中出稿が可能になりました。ハーフ出稿・フル出稿・ハンガーフック設置など、柔軟な広告プラン設計により、予算規模に応じた展開が行えます。
● キャンペーン出稿の起点として
● テレビCMと連動したリマインド強化として
● 店頭導線を活かした販促の起爆剤としてぜひ、御社のプロモーション設計にご活用ください。
「インパクトゲート(R)」とは
● 店舗入口の防犯ゲートを広告メディア化し、確実な接触を実現
● 全国約9,300店舗が対象、月間延べ接触回数3.6億回、接触人数1.8億人超
● 購買モチベーションの高い消費者に購買直前でリーチ
● 「認知 → リマインド → 購買誘導」を入口でつなぐ店舗起点メディア
現在、マツキヨココカラ＆カンパニー、ウエルシア薬局、スギ薬局、ツルハドラッグ、サンドラッグ、トモズなど大手ドラッグストア8社に導入されており、国内最大級のオフライン・リテールメディアネットワークへ拡大を続けています。
▼「インパクトゲート(R)」の詳細はこちら
インパクトゲート公式サイト(https://rckt-solution.com/impactgate)
▼『インパクトゲート(R)』設置店舗分布マップ／イメージ
インパクトゲート分布Googleマップ(https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1hBtzZPMaRTKyAtdDxA2wvf4DMZiFXHQ&ll=35.73365842195119%2C139.7720470430868&z=11)
お問い合わせ先
株式会社ロケット メディアUnit
E-mail: media@rckt.jp
株式会社ロケット
「感動」マーケティングで、ココロを、ヒトを、セカイを躍らせる！
人の心が動く瞬間を生み出し、世界にひとつずつ「感動」を増やしていく。日常にひそむ小さな喜びや感情の揺らぎを丁寧にすくいとり、企画と表現の力で「感動」を届ける。
代表取締役：林 潤一
所在地：東京都港区東麻布1-4-2 THE WORKERS & CO. 3F
設立：2015年12月14日
事業内容：企画・プロデュース、マーケティング支援、リテールメディア運営
Webサイト：https://rckt.jp