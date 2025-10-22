スーパードラッグひまわり、全120店舗にて「インパクトゲート」導入開始

株式会社ロケット

2025年9月1日、株式会社ロケット（本社：東京都港区、代表取締役：林潤一）は、株式会社ププレひまわり（本社：広島県福山市）が展開する中国地方を代表するスーパードラッグひまわり全120店舗において、来店者通過率100%の店舗入口広告「インパクトゲート」の導入を開始しました。

購買直前に来店者全員へリーチできる特性を活かし、ブランド訴求と売上創出を両立する新たなリテールメディア施策として注目を集めています。

イメージ提供：検証協賛：株式会社スタイリング・ホールディングス BCLカンパニー 乾燥さん

来店者全員に届く“入口広告”インパクトゲート

● 来店者通過率100%、視認率58～97%（ロケット社実績）

● 忘れんぼ防止リマインドで広告効果1.5倍（調査データ）

● 棚前広告やレジ横広告よりも早いタイミングで接触

● 店頭スタッフへの意識付けによる棚前施策との相乗効果

購買直前の「視界に入り、心に刺さる」瞬間で広告を届け、認知から購買行動までをダイレクトにつなげます。

スーパードラッグひまわり全店導入の意義

スーパードラッグひまわりは広島・岡山・山口・兵庫・香川・島根・鳥取・徳島を中心に120店舗を展開する地域密着型ドラッグストアです。今回の全店導入により、以下の価値を創出します。

● エリアカバー：全120店舗一括展開により、中国・四国エリアでの広告カバー率を最大化

● 来店特性：郊外型・住宅地立地が多く、高頻度来店ユーザーに確実アプローチ

● 販促導線：「入口訴求 → 棚前誘導」による一貫した販促展開が可能

店舗数：約120店舗

対象ゲート数：240本

月間接触回数：348万回

※クリエイティブの審査は事前に行い、審査が通ることが条件です。

※商品は店舗で取り扱いがあるものに原則限られます

メーカー様の季節施策・新製品ローンチ・指名買い促進において、今まさにご活用いただきたい導線メディアです。

導入実績と効果データ（一部抜粋）

インパクトゲートは、以下のような高い販促効果を実証しています。

● リテール側の推奨強化とデジタル施策の相乗効果を実現

● タレント起用と組み合わせ、150～170%売上増

● 導入後、POS金額1.3倍＆カテゴリー1位獲得

● SNSで自然拡散。認知と好意度向上へ直結

広告主・代理店の皆さまへ

中国地方でのエリア集中出稿、今がチャンスです

今回のスーパードラッグひまわり全店導入により、これまでカバーが難しかった中国・四国エリアでのエリア集中出稿が可能になりました。ハーフ出稿・フル出稿・ハンガーフック設置など、柔軟な広告プラン設計により、予算規模に応じた展開が行えます。

● キャンペーン出稿の起点として

● テレビCMと連動したリマインド強化として

● 店頭導線を活かした販促の起爆剤としてぜひ、御社のプロモーション設計にご活用ください。

「インパクトゲート(R)」とは

● 店舗入口の防犯ゲートを広告メディア化し、確実な接触を実現

● 全国約9,300店舗が対象、月間延べ接触回数3.6億回、接触人数1.8億人超

● 購買モチベーションの高い消費者に購買直前でリーチ

● 「認知 → リマインド → 購買誘導」を入口でつなぐ店舗起点メディア

現在、マツキヨココカラ＆カンパニー、ウエルシア薬局、スギ薬局、ツルハドラッグ、サンドラッグ、トモズなど大手ドラッグストア8社に導入されており、国内最大級のオフライン・リテールメディアネットワークへ拡大を続けています。

▼「インパクトゲート(R)」の詳細はこちら

インパクトゲート公式サイト(https://rckt-solution.com/impactgate)

▼『インパクトゲート(R)』設置店舗分布マップ／イメージ

インパクトゲート分布Googleマップ(https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1hBtzZPMaRTKyAtdDxA2wvf4DMZiFXHQ&ll=35.73365842195119%2C139.7720470430868&z=11)

お問い合わせ先

株式会社ロケット メディアUnit

E-mail: media@rckt.jp

株式会社ロケット

「感動」マーケティングで、ココロを、ヒトを、セカイを躍らせる！

人の心が動く瞬間を生み出し、世界にひとつずつ「感動」を増やしていく。日常にひそむ小さな喜びや感情の揺らぎを丁寧にすくいとり、企画と表現の力で「感動」を届ける。



代表取締役：林 潤一

所在地：東京都港区東麻布1-4-2 THE WORKERS & CO. 3F

設立：2015年12月14日

事業内容：企画・プロデュース、マーケティング支援、リテールメディア運営

Webサイト：https://rckt.jp