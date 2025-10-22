30拠点以上の宿泊施設で荷物課題を解消し、旅行体験を向上

Bounce Japan 合同会社30拠点以上の宿泊施設で荷物課題を解消し、旅行体験を向上

世界4,000都市・32,000拠点以上で展開し、日本国内でも650都市・5,000拠点以上に広がる手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、新たにLivmo（リブモ）との提携を開始いたしました。本提携により、Livmoが管理・運営する30拠点以上の短期宿泊施設において、宿泊者が「Bounce(https://ja.bounce.com/)」の荷物預かりサービスを利用できるようになります。

提携の背景と目的

短期宿泊施設では、「チェックイン前に大きな荷物を持って移動したくない」「チェックアウト後も観光を楽しみたいが、荷物の置き場に困る」といった声が多く寄せられています。さらに、渋谷駅・新宿駅・東京駅・秋葉原駅・品川駅などの主要ターミナル駅周辺では、コインロッカー不足が深刻な課題となっています。

Bounce(https://ja.bounce.com/)は、こうした課題を解決するため、国内5,000拠点のネットワークを活用し、「手ぶら観光」を当たり前にする取り組みを進めてきました。今回のLivmoとの提携は、宿泊体験の前後をよりスムーズにし、インバウンド・国内旅行者双方に快適な旅を提供する大きな一歩となります。

ユーザーにとってのメリット- 宿泊前後の荷物を気軽に預けられる観光や移動を「手ぶら」で楽しめる- コインロッカー不足を解消主要ターミナル駅周辺でも安心- 簡単でスピーディーな利用体験予約から決済までアプリで完結、QRコードで数秒チェックイン- 安心の補償とサポート体制1予約あたり最大100万円の補償付き、24時間・多言語対応のカスタマーサポート

CEOコメント（Bounce創業者 / CEO Cody Candee）

「この度、Livmo様との提携を通じて、日本全国の短期宿泊施設ご利用者に新しい利便性をお届けできることを大変嬉しく思います。チェックイン前やチェックアウト後に大きな荷物を抱えて移動しなければならない不便をなくすことで、旅行者の皆さまはもっと自由に日本を楽しめます。Bounce(https://ja.bounce.com/)は今後も、短期宿泊施設のパートナー様と手を取り合い、誰もが『荷物に縛られない旅』を体験できる環境を広げてまいります。」

株式会社Livmo COOコメント（宿泊事業部ディレクター）

民泊ではフロントスタッフが常駐しない施設が多く、ホテルのようにチェックイン前やチェックアウト後の荷物預かりが難しいという課題がありました。

今回のBounce様との提携により、弊社の宿泊施設に滞在するゲストは、近隣の提携店舗やロッカーを通じて荷物を預けられるようになり、旅行体験を豊かにできると感じています。

弊社は都内だけでなく倉敷や函館など地方都市でも施設を展開しています。

今後は都市部だけでなく、地方の民泊においても、誰もが『荷物に縛られない旅』ができる世界を一緒に作っていきたいです。

株式会社Livmoについて

「Living is more～くらしを豊かに」というミッションのもと、ホテルやシェアハウスの企画・開発・管理運営を自社で一貫して手がけています。

都内を中心に、1日単位で利用できる宿泊サービスと、中長期で1部屋単位の賃貸が可能な住宅サービスを提供し、お客様の多様なくらしのニーズに応えています。

お客様が求める“くらし”を実現する不動産事業を通じ、地域活性化と不動産価値の創造に取り組み、国内外のお客様に忘れられない「くらしの体験」をお届けしています。

公式サイト：https://livmo.co/

【会社概要】

会社名：株式会社Livmo（読み：リブモ）

所在地：東京都港区六本木四丁目8-7 六本木三河台ビル5階

設立：2012年

お問い合わせ：pr@livmo.co

Bounceについて

「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、旅行中や外出先で荷物を一時的に預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ、世界最大級※の手荷物預かりプラットフォームです。2019年に米国サンフランシスコで創業し、現在では北米・ヨーロッパ・アジア・オセアニアを中心に、世界4,000都市以上・32,000拠点超で展開。日本国内では東京・大阪・京都など主要観光都市から地方都市までサービスを提供しています。

※「世界最大級」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）



【会社概要】

会社名：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立：2019年

お問い合わせ：press-jp@bounce.com