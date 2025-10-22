『Excel依存の予算・実績管理が全社意思決定を遅らせている？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ht-s-20251107/M1D



■変化が激しい中で、正確な業績予測の重要性が高まっている

経営環境の変化が激しさを増す中、事業を支える経営判断にはスピードと精度が求められています。為替変動、原材料高、需要変化、人的コスト上昇など、不確実性が高まる中では、過去の実績データを正確に分析し、将来の業績を予測することが不可欠です。経営企画や管理部門では、短いサイクルで見通しを更新し、意思決定を支える仕組みの整備が急務となっています。





■Excel依存が意思決定のスピードと精度を妨げているしかし現状、多くの企業ではExcelを中心にした予算・実績管理が続いています。部門ごとにファイルが分かれ、集計・突き合わせ・修正に時間を要するため、データの整合性が保ちにくく、計画修正や見通し更新に遅れが生じます。また、担当者依存の運用は引き継ぎや連携を困難にし、全社的な意思決定スピードを低下させています。複雑化した事業環境において、このような属人的なプロセスでは変化に対応しきれません。■EPM（経営計画）×BI（業績分析）を統合、迅速な経営判断を実現本セミナーでは、3,000社以上が導入する 「Board」を事例を交えて紹介します。Boardは、EPM（Enterprise Performance Management：経営計画・予算管理）と、BI（Business Intelligence：業績分析・可視化）を統合した All in Oneの経営管理ツールです。これにより、過去の実績分析から将来の見通し・シミュレーションまでを一気通貫で行うことが可能になります。さらに、ERPやCRMなどの基幹システムとも連動し、部門横断で同一のデータ基盤を活用できるため、経営層はリアルタイムに正確な情報をもとに意思決定を下すことができます。従来のExcel集計では数日かかっていた予算修正や見通し更新も、Board上では即時反映が可能です。■こんな方におすすめ- 従業員500人以上の企業で、Excelによる予算・実績管理に課題を感じている方- 製造・商社・小売・教育・人材業界で、全社的な経営管理を効率化したい方- 全社データを統合し、リアルタイムで経営状況を把握したい情報システム・経営企画部門の方■主催・共催株式会社マーブル■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

