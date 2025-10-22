【11/12開催】共催セミナー｜2024年問題を乗り越える！運送業の人材戦略～採用から定着、即戦力化までの実践ノウハウ～

G.A.コンサルタンツ株式会社

G.A.コンサルタンツ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝本 健司）は、2025年11月12日（水）13時より開催される6社共催セミナー『2024年問題を乗り越える！運送業の人材戦略～採用から定着、即戦力化までの実践ノウハウ～』を主催します。

2024年の働き方改革関連法の適用により、運送業界では「労働時間の上限規制」や「ドライバー不足」といった課題が一層深刻化しています。本セミナーでは、採用難の時代を乗り越えるための最新の人材戦略をテーマに、現場で成果を上げている企業の採用・教育・定着の実践ノウハウを詳しく解説します。

「求人を出しても応募が来ない」「採用してもすぐ辞めてしまう」「外国人ドライバーの活用を検討したい」――そんな課題をお持ちの経営者・人事担当者の方は、ぜひご参加ください。

弊社登壇内容：採用難の時代を乗り越える 運送業における外国人戦略

申込む :https://ad.gagr.co.jp/seminar/logistics-gama

ドライバーの高齢化、長時間労働規制（2024年問題）、そして増加する物流需要。運送業界が直面するこれらの複合的な課題は、従来の日本人採用の枠組みだけではもはや解決できません。

本セミナーは、運送業全体の採用市場をデータに基づいて客観的に分析し、深刻化する人手不足を解消する切り札としての外国籍人材の採用戦略に焦点を当てます。

私たちは、外国人材の採用を単なる「穴埋め」ではなく、若返りと輸送能力維持を可能にする戦略的なソリューションとして位置づけます。その上で、特定技能「自動車運送業分野」の解禁という追い風を最大限に活用し、この物流クライシスを乗り越えるための具体的な採用戦略を公開します。

登壇者プロフィール：穂森 広大

G.A.コンサルタンツ株式会

市場開発部

2022年4月、G.A.コンサルタンツ株式会社に入社、新規顧客への営業並びに既存顧客の管理を担当。2024年10月より九州支社の出店に伴い、立ち上げメンバーとして福岡に赴任。新規市場開拓をするとともに、2025年4月より運送業担当としてメンバーを率いる。

セミナー概要

開催日時：2025年11月12日（水）13:00～16:20 ※弊社登壇は13:35～14:05

セミナータイトル：2024年問題を乗り越える！運送業の人材戦略～採用から定着、即戦力化までの実践ノウハウ～

会場：ZOOM開催（ウェビナー形式）

対象：自動車運送業の経営者・経営企画・人事担当者

参加費：無料

参加特典：セミナー資料

タイムテーブル

【注意事項】

‍・無線LAN環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。

・本セミナーは競合企業様のご参加をお断りする場合がございます。

・事前登録制のため、参加は申込者本人に限ります。

G.A.コンサルタンツ株式会社

私たちG.A.コンサルタンツは「成長するアジアビジネスの総代理人」という理念のもと、業界のリーディングカンパニーとして1995年から外国人材を日本に招へいしてキャリア形成をサポートし、日本企業のグローバル化を支援してまいりました。これからもずっとアジアと日本が共に成長するお手伝いをしていきます。

