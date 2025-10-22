Spready、UXリサーチの分析工程を自動化する「Interview Sherpa（β版）」をリリース

Spready株式会社

Spready株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐古雅亮、以下「Spready」）は、UXリサーチのデータ分析プロセスを自動化するSaaSプロダクト「Interview Sherpa（β版）」をリリースしました。

同サービスは、録画データのアップロードから文字起こし、話者分離、インサイト抽出までを自動で行うことで、UXリサーチャーの分析工程（全体工数の約30％）を効率化します。この度、「Interview Sherpa（β版）」の有償PoCにご協力いただける企業を募集いたします。

サービスURL：https://client.spready.jp/interviewsherpa

サービスリリース背景：新規事業開発の「検証」フェーズを支援してきたSpreadyが感じた“分析の壁”

Spreadyはこれまで、大手企業の新規事業開発に必要な「検証」フェーズを支援するインタビューリクルーティングプラットフォームとして、多数の企業のリサーチ活動に寄与してきました。

特に、調査の専門家集団が提供する独自の定性・定量調査プロダクトを活用した仮説検証支援や、PoC予算獲得のための事業蓋然性検証・投資判断支援メニューは多くの企業から高い評価を得ています。



その中でSpreadyが実感してきたのが、「インタビュー分析」にかかる人的工数の多さです。

UXリサーチャーは、リサーチプロセスの中でも「３.データ分析・インサイト抽出」に全体の時間の30%の時間を費やしており、1時間の録画インタビューを分析するのに3～4時間を要するケースも少なくありません。

こうした膨大な分析作業は、リサーチャーの希少性（有効求人倍率14.7倍、年収600～1,200万円）を踏まえても、新規事業推進組織全体のボトルネックとなっています。



「Interview Sherpa（β版）」は、Spreadyがこれまで蓄積してきた数千件のインタビューデータと、現場で感じた課題をもとに、“リサーチの再現性とスピードを両立させる”ために生まれました。

サービス概要

「Interview Sherpa（β版）」は、インタビュー分析を自動化するSaaSツールです。



主な機能：

１.録画データのアップロード

ZoomやTeamsなどで録画したインタビュー動画をアップロード可能。

インタビューリクルーティングプラットフォーム「Spready」では独自のビデオ通話機能

が搭載されているため、利用した場合はそのまま分析が可能。



２.自動テキスト化（話者分離対応）

AIが自動で文字起こしを行い、発言者を自動識別。



３.インサイト自動抽出（切片化）

テキスト化データを基に、重要発言や示唆を自動で抽出・構造化。

費用対効果と導入メリット

「Interview Sherpa（β版）」は月額20万円のSaaS型サービスです。初期費用は不要で、7日間の無料トライアルでお試しいただけます。



UXリサーチャー雇用との比較

優秀なリサーチャーの採用には3ヶ月で約150万円が必要。



外注との比較

外部リサーチ会社に依頼した場合、1プロジェクトあたり200～300万円規模。



これに対し、「Interview Sherpa（β版）」を導入すれば、UXリサーチの約30％を占める分析工程のDX化により、1人あたり月30~40万円分の工数削減を実現できます。

今後の展開

今後は、累計1万件以上のインタビューを支援してきたSpreadyの知見を活かし、「インタビューガイド機能」や「分析補助機能」など、リサーチ全体を支援する機能を順次搭載予定です。

β版リリースを皮切りに、企業のUXリサーチ業務の再現性とスピード向上を目指します。

代表コメント

Spready株式会社 代表取締役 佐古 雅亮



Spreadyはこれまで、大手企業の新規事業開発における“検証フェーズ”を支援するプラットフォームとして、数多くのリサーチとインタビュー分析に携わってきました。

特に、調査の専門家集団が提供する定性・定量調査プロダクトによる仮説検証支援や、PoC予算獲得に向けた事業の蓋然性検証、投資判断の支援メニューは、多くの企業様から高い評価をいただいています。

そうした現場で感じてきたのが、“インタビュー分析における膨大な工数”という課題でした。

「Interview Sherpa（β版）」には、私たちが数千件のインタビューを通して培った分析ノウハウと、リサーチャーがより創造的な業務に集中できる仕組みを詰め込みました。

企業が顧客理解を高速化し、より良い意思決定を行えるよう、リサーチの再現性と精度をテクノロジーで支えていきます。

有償PoCにご協力いただける企業様を募集いたします

ご興味をお持ちいただきましたら、以下お問い合わせフォームよりお申し付けくださいませ。

https://client.spready.jp/interviewsherpa#entry







Spready株式会社について

Spready株式会社は、多くの事業会社が暗中模索で進める新規事業プロセスを、テクノロジーの力で再定義することに挑戦するスタートアップです。

新規事業特化AIサービス「HASSAN」、新規事業検証のためのインタビュープラットフォーム「Spready」、新規事業の伴走支援、業界最大規模の新規事業カンファレンス「NEXT Innovation Summit」を運営しています。

コーポレートサイト：https://spready.co.jp/

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表者：代表取締役 佐古 雅亮

設立：2018年5月1日