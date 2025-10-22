【事例紹介】『レシピー for School』 の、大東文化大学第一高等学校への導入事例を公開しました- 株式会社ポリグロッツ( POLYGLOTS )

株式会社ポリグロッツ

株式会社ポリグロッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：山口隼也）は、大東文化大学第一高等学校に対する、教育機関向けサービス『レシピー for School』の導入事例をWebサイトに公開しました。

英語学習アプリ『レシピー』の機能を教育機関向けに提供しているのが『レシピー for School』です。教育現場における生徒・教員の悩みにアプローチし、教員の負担を軽減し、より効率的な学習の定着を実現する、AIの新たな活用方法を提案しています。

英検の全員受験やカナダ・ニュージーランドの姉妹校との交流など、国際教育にも力を入れている大東文化大学第一高等学校は、ライティング添削や課題配信の効率化を目的に2025年度から『レシピー for School』を導入。英検対策やリーディング、音読課題などを中心に幅広く活用されています。

導入後は、音読やライティング課題の提出状況やスコアを一括管理できるようになり、教員の採点・集計作業の負担が大幅に軽減されました。生徒たちも「85点以上で提出可能」といったルール設定をモチベーションに、楽しみながら学習を継続しているといいます。

詳しい導入の経緯や効果については、以下のインタビューをご覧ください。

https://business.polyglots.net/case005_daito_ichiko/

AI英語教材『レシピー for School』とは

250万人以上が利用する英語学習アプリ「レシピー」を、教育現場向けに最適化したのが「レシピー for School」です。本サービスは、生徒一人ひとりの自立的な学びを支援しながら、先生方の業務負担を軽減することを目的としています。

生徒はアプリを利用して、時間や場所を選ばずに学習を進めることが可能です。自身の英語レベルや苦手分野、興味のあるジャンルに応じて学習内容を選択できるため、個別最適化された学びが実現できます。

先生方は、学習課題の配信や提出状況の確認、得点管理などを一括して行うことができます。課題の作成・配信・採点、さらにはフィードバックの提供までをAIが効率よく支援することで、日々の業務の効率化に大きく貢献します。

スマートアサインメント機能

『レシピー for School』内のさまざまなニュース記事や先生の選んだ文章を入力するだけで、授業や宿題に活用できる単語や内容理解の問題、ライティング・スピーキングの問題をAIが自動で生成します。答案の採点やフィードバックもAIが行うため、問題作成から採点、生徒の成績管理までがアプリ内で完結します。

マイレシピ機能

AIが自動で毎日の学習カリキュラムを作成する機能です。AIが自動生成したアプリ内のテストで、単語・リスニング・文法・リーディング・スピーキングの各技能を5段階にレベル分けします。生徒一人ひとりのレベルや学習時間に合わせて、毎日オリジナルのカリキュラムを配信することで、生徒が自主的に、必要な学習に取り組めるようになります。



会社概要：株式会社ポリグロッツ

https://www.polyglots.net/(https://www.polyglots.net/)

住所：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿 16F

代表取締役：山口 隼也





