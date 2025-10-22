Audibleオリジナルポッドキャスト「くりぃむ上田とアンタ柴田の心はいつも半ズボン」10月21日（火）17時～ 配信スタート！

株式会社TBSグロウディア

この番組は、世の中の誰もが抱える理不尽やモヤモヤを笑いに変えるポッドキャスト。

パーソナリティを務めるのは、くりぃむしちゅー上田晋也とアンタッチャブル柴田英嗣。

長年にわたり多方面で活躍してきた二人が、その豊富な経験をもとに、リスナーから寄せられる日々の「イライラ」や「お悩み」をズバッと解決するかも！？

ここでしか聞けない２人の自由なトークをお楽しみください。

番組概要

番組名: 『くりぃむ上田とアンタ柴田の心はいつも半ズボン』

番組URL: https://www.audible.co.jp/pd/B0FPKQQ7YT

配信日時: 毎週火曜更新

出演者: くりぃむしちゅー上田晋也、アンタッチャブル柴田英嗣

番組専用フォーム：https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/company/glowdia/10196/enquete.do

番組X：@ueshiba_shorts



Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL： https://www.audible.co.jp