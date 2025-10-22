Audibleオリジナルポッドキャスト「有田哲平 耳笑」10月21日（火）17時～ 配信スタート！
株式会社TBSグロウディア
『有田哲平 耳笑』は音声だけで楽しむコント番組。
くりぃむしちゅー有田哲平がホストを務めます。
有田哲平が一人で演じるコントから、第一線で活躍するお笑い芸人をゲストに迎え、
この番組のためだけに書き下ろされたコントまで。
テレビやライブのコントとは一味違う、聴く人の想像力を刺激する笑いを提供します。
番組概要
・ 番組名: 『有田哲平 耳笑』
・ 番組URL: https://www.audible.co.jp/podcast/B0FPKSPD2D
・ 配信日: 毎月一回配信
・ 出演者: くりぃむしちゅー 有田哲平 ほか
・ 番組X：https://x.com/arita_mimiwarai
Audible（オーディブル）について
いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンタ
ーテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブッ
クや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ
90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フ
ランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開し
ています。
URL： https://www.audible.co.jp