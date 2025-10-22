≪伸芽会・伸芽′Sクラブ たまプラーザ校≫（年長児の保護者様へ）小学校入学までにやっておきたい「入学準備・教科学習体験会」のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「小学校入学までにやっておきたい入学準備・教科学習体験会」概要

算数・国語をはじめ、英語・体育・ダンス・絵画・音楽・書写など、小学校の教科学習につながる講座も多数。内部進学・中学受験に高い実績を誇る伸芽'Sクラブ学童・TOMASと連携するからこその充実したラインナップです。これまで培ったお子さまの力をさらに伸ばし、「好き」を見つけ、自信をもって入学式を迎えられるよう準備をしてまいりましょう。「小学校受験」からその先へ。伸芽会・伸芽'Sクラブにお任せください。

【小学校入学準備講座 無料体験会】

第１回 算数・国語 無料体験会

11月８日（土）10:00～12:00

※この日、ご都合のつかない方、もう少し先の日程で予約されたい方は、その旨を備考欄にお書き添えください。別途ご希望の日程について校舎より確認・ご案内させていただきます。

【会場】

伸芽会・伸芽'Sクラブ こどもでぱーと たまプラーザ校（東急田園都市線たまプラーザ駅南口徒歩２分）

【対象】

新１年生（現年長児）2019年４月２日～2020年４月１日生まれのお子さま

【費用】

無料

【内容】

ブライトキッズアカデミー 小学校入学準備講座 算数・国語

【体験申込】

https://shingakai-stm.jp/child/login

【教科別体験会（予約受付中）】

英語・体育・書写・ダンス・図工・バレエ・音楽など、教科別の講座も開講いたします。

お問い合わせ、体験会希望の方は伸芽'Sクラブ こどもでぱーと たまプラーザ校にお電話にてお知らせください。

１.算数

２.国語

３.英語

４.体育（器械運動・なわとび・ボール運動ほか）

５.書写

６.ダンス

７.図工（絵画造形）

８.芸術表現（バレエ）

９.音楽（ピアノ）

※開講日程等、詳細はお問い合わせください。

【お申し込み・お問い合わせ】

伸芽'Sクラブ こどもでぱーと たまプラーザ校

0120-051-359（月～土 10：00～18：00 祝日除く）

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

●この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Tel : 03-5996-3701 / Email : riso-pr@tomas.jp