下田プリンスホテル　外来利用者向け、3ヵ月有効のお得なパスで海もカフェも楽しめる「ワンだふるパス」が新登場

下田プリンスホテル（所在地:静岡県下田市白浜1547-1、総支配人:白井 利人）では、外来利用のお客さまにも快適にリゾートライフをお楽しみいただける「ワンだふるパス」の販売を開始いたします。

本パスは、宿泊しなくてもワンちゃんと一緒に快適に過ごせるドッグランや、海岸専用通路・シャワー＆ドライルームに加え、ホテル内カフェ「Two tails’ cafe」での特典を組み合わせた3ヵ月有効の外来専用パスです。

「ワンちゃんと一緒に宿泊できる施設」「ワンちゃんと一緒に食事できる場所」が旅行中に求められるサービスとして高い割合を占めており、宿泊だけでなく滞在中の快適性や利便性も重視されているとのアンケート調査もございます。

参照元：【株式会社バイオフィリア（ココグルメ）調べhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000044537.html

このような背景を受け、下田プリンスホテルは、外来利用のお客さまも利用できる新サービス「ワンだふるパス」を展開し、地域内外から訪れるワンちゃん連れのお客さまに伊豆旅行の拠点としてはもちろん、日帰りでも気軽にお立ち寄りいただけるホテルとして新たな過ごし方をご提案いたします。

「ワンだふるパス」のポイント

・宿泊しなくてもドッグランを利用可能

・目の前に広がるビーチへ直接アクセスできる専用通路およびシャワー＆ドライルームの利用可能

・ホテル内カフェ「Two Tails’ cafe」で「オリジナルカフェスタイル（セルフドリンク）通常\1,100→\600（サービス料別）

・他のカフェメニュー全品10％割引

「ワンだふるパス」概要

Two Tails’ cafe（イメージ）ドッグラン（イメージ）

【対 象】 外来利用のお客さま

【販売期間】 2025年10月20日（月）より

【有効期限】 購入日より3ヵ月間有効

【料 金】 ワンちゃん1匹\3,900（消費税込、サービス料別）

1回の利用で2名さままでご利用可能。

【販売場所】 Wan!Passにてチケットを購入

【内 容】 アクティビティ＆快適設備のご利用

・ドッグラン：広々とした芝生エリアで愛犬と安心して過ごせます。

・海岸専用通路：ホテルから直接ビーチへ。ワンちゃんと海遊びが楽しめる。

・シャワー＆ドライルーム：砂浜や海で楽しんだ後はすぐにシャワーで汚れを洗い

流し、トリミング台で乾かすことが可能です。

【営業時間】 10:00A.M.～5:30P.M.

※ドッグランの営業時間は10:00A.M.～5:00P.M.となります。

【特 典】 ・オリジナルカフェスタイル（セルフドリンク）通常\1,100→\600（サービス料別）

・他のカフェメニュー全品10％割引 ※有効期間中は何度でも割引利用可能

・キッズルーム無料利用：お子さまも安心して遊べる室内プレイルームを

ご利用いただけます。

海岸散策（イメージ）シャワールーム（イメージ）ドライルーム（イメージ）