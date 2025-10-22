神奈川発！“酒粕グルメ”でフードロス削減に挑む 老舗酒蔵と連携、冬限定メニューを10月22日より販売開始

◆SNS発の“もったいない”が現実に。外食企業と老舗酒蔵が協力

ホリイフードサービス株式会社

関東を中心に14業態・81店舗を展開する外食企業、ホリイフードサービス株式会社（代表取締役社長：藤田 明久／本社：茨城県水戸市）は、神奈川の観光やグルメ情報を発信するインフルエンサー・Nachi |神奈川のおでかけガイドブック(グルメ・レジャー・ホテル)さんが立ち上げた「神奈川もったいないプロジェクト」に共感し、創業150年以上の金井酒造店様（神奈川県秦野市）の酒粕を活用したメニューを開発。

日本酒の副産物である“酒粕”を使うことで、食品廃棄問題の解決に貢献する新たな試みとして、10月22日（水）より神奈川県内の「隠れ菴 忍家」3店舗で冬季限定メニューとして販売します。

▶Nachi |神奈川のおでかけガイドブック(グルメ・レジャー・ホテル)

https://www.instagram.com/nachi_kanagawagram/

▶金井酒造店

https://www.kaneishuzo.co.jp/?srsltid=AfmBOootCQzOMXA1p-mneC02l4ubpHgsgAGnycl2NkwTZUtYr6KnRyy6

◆年間3万トンもの酒粕が破棄に。いま求められる“食べて解決”の循環

日本酒の製造過程で生まれる副産物“酒粕”は、年間約3万トンが発生しているといわれています（出典：農林水産省）。一部は調味料や甘酒として再利用されているものの、未活用のまま廃棄されるケースが増加傾向にあります。

一方で、酒粕はたんぱく質やビタミンB群、食物繊維などが豊富に含まれており、美容や健康に良い“発酵食材”として注目されています。

サステナブルな食文化が求められる今、こうした“食べておいしい社会貢献”の動きが全国的に広がりつつあります。

◆地域×発信者×企業の共創で、“食べるフードロス解決”を実現

Nachiさんが「日本酒製造の副産物である酒粕を、食べやすい形で再活用したい」との想いから立ち上げた本プロジェクト。

ホリイフードサービスはこの想いに賛同し、金井酒造店の協力を得て酒粕を生かした限定メニューを企画。酒粕の魅力を通じて、美味しさとサステナブルを両立する外食の新しい形を提案します。

◆フードロスを“美味しく”楽しむ、酒粕を使った限定メニュー

和牛もつ鍋 酒粕味噌鶏もも肉の粕漬西京みそ焼き甘酒パンナコッタ

【販売期間】2025年10月22日（水）～2026年1月31日（土）

【販売店舗】隠れ菴 忍家 神奈川県内3店舗

・辻堂駅前店（藤沢市辻堂1-2-1 中堂第一ビル8F）

・センター南駅前店（横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-25 aune港北4F）

・東戸塚駅前店（横浜市戸塚区品濃町516-5 パラダイスガーデン6F）



【メニュー内容】

・和牛もつ鍋 酒粕味噌 1人前1,590円（税込）※2人前より注文可

・鶏もも肉の粕漬西京みそ焼き 790円（税込）

・甘酒パンナコッタ 390円（税込）

《金井酒造店の日本酒も販売》

・白笹鼓 純米吟醸酒（二合）1,790円（税込）

・白笹鼓 原酒笹の露（二合）1,890円（税込）



“酒粕味噌”を使った鍋や粕漬けは、まろやかな旨みとコクが特長。デザートの「甘酒パンナコッタ」は、やさしい甘みと発酵の香りが楽しめます。

“食べておいしく、社会にもやさしい”をテーマにしたこのメニューを通じて、酒粕の新しい楽しみ方を提案します。

◆“飲む美容液”としても注目の酒粕を、外食からもっと身近に

酒粕は“飲む美容液”とも呼ばれ、美容や健康の観点からも注目が高まっています。

ホリイフードサービス株式会社では、今回の取り組みをきっかけに、発酵食品や地域食材を活用したメニューを今後も展開予定。

“おいしく食べて社会をよくする”外食のあり方を追求し、持続可能な地域社会の実現に向けた活動を継続してまいります。

【会社概要】

名称：ホリイフードサービス株式会社

所在地：〒310-0803 茨城県水戸市城南3丁目10－17 カーニープレイス水戸 4階

代表者：代表取締役 藤田 明久

URL：https://www.horiifood.co.jp/