福島県双葉町がメンタルヘルスケア「マイシェルパ」を採用

株式会社マイシェルパ

オンラインカウンセリングを提供する株式会社マイシェルパ（以下、当社）は、福島県双葉町（以下、双葉町）に、法人向けメンタルヘルスケア支援サービス「マイシェルパ」を提供します。双葉町では、町職員が臨床心理士や公認心理師によるオンラインカウンセリングを受けられます。

■「マイシェルパ」導入背景

双葉町では、町職員の休職や退職の一因にメンタル不調が見受けられ、職員のメンタルヘルス対策の必要性が高まっていました。一方で、こころの不調を抱える職員への対応を人事担当が担うには、知識や対応に限界があることも課題でした。双葉町では、ストレスチェック実施後のフォローや、町職員が悩みや不安を気軽に相談できるよう、精神科専門医が運営し、厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで提供するマイシェルパを導入しました。双葉町では、マイシェルパを活用し、職員のメンタルヘルス支援を推進していきます。

■双葉町 ご担当者様コメント

当庁では、これまでもメンタルヘルス対策としまして、ストレスチェック後に面談の機会を設けておりましたが、年間を通して面談の機会が少ないと感じておりました。また、大変ありがたいことに本年度新採用として例年よりも多くの新卒の方を採用でき、新採用を含めた職員の離職防止、休職防止のための対策が必要と考え検討している中で、面談時間について土日を含め個人で自由に選択可能な本サービスを知りました。

実績に応じ費用が変わるわけでなく定額のサービスということもあり、庁内で案内しやすいというのもあり、導入させていただきました。上司や同僚に話しづらい仕事の悩みの他、プライベートな悩みであっても面談いただけるとのことですので、今後多くの職員に利用いただき、心も体も健康に保つための一助となることを期待しています。

■オンラインカウンセリング「マイシェルパ」について

「マイシェルパ」は、医学博士・精神科専門医が運営するオンラインカウンセリングサービスです。精神科専門医によって厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで気軽に受けることができます。カウンセラーはご自身で選ぶことも、選んでもらうことも可能で、同じカウンセラーによる継続的支援も可能です。

サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

マイシェルパ for business：https://my-sherpa.co.jp/lp/corporate-plan001/

■株式会社マイシェルパについて

当社は、オンラインカウンセリングを中心に、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開しており、すべてのカウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。これまでに累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

2025年3月号「Forbes JAPAN」の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出・掲載されました。

【会社概要】

名称：株式会社マイシェルパ

代表者：代表取締役 松本良平（医学博士・精神科専門医）

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-2-15 虎ノ門YSビル10階

設立：2016年7月

URL：https://my-sherpa.co.jp/

「マイシェルパ」サービスサイト：https://my-sherpa.jp/