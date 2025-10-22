Recepty NEXTに「薬歴生成AIサポートオプション」を搭載

株式会社 EMシステムズ

株式会社 EMシステムズ（本社：大阪市淀川区、代表取締役 社長執行役員：國光 宏昌）は、レセプトコンピュータ・電子薬歴一体型システム「Recepty NEXT」において、生成AIを活用した新機能「薬歴生成AIサポートオプション」を2025年11月にリリースすることを決定しました。

■リリースの背景と目的

薬局では、電子薬歴の入力作業に時間を取られ、本来注力すべき丁寧な服薬指導や対人業務に集中できない、といった課題が顕在化しています。

本オプションは、服薬指導時の会話をAIが解析し、薬歴作成の主要な業務である指導文の自動生成を支援することで、これらの課題を解決し、薬局業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進します。

■「薬歴生成AIサポートオプション」の主な機能とメリット

本オプションは、服薬指導の会話を録音し、AIが解析して薬歴指導文の作成をサポートする機能です。

※録音された個人情報データが、生成AIモデルの学習に利用されることはありません。

【本機能の概要】

1. 服薬指導の音声録音とテキスト化

- 「Recepty NEXT」端末に接続したマイクを通じて、患者との会話内容を録音します。- 音声認識技術により、服薬指導中の会話をリアルタイムでテキストデータ化します。- 薬剤師と患者それぞれの会話をAIが識別し、分けて表示します。

2. SOAP形式の指導文自動作成

- 録音された会話をAIが解析し、SOAP形式（S:主観的情報、O:客観的情報、A:評価、P:計画）の服薬指導文章を自動で作成します。

3. 電子薬歴への登録プロセス

■料金体系

- AIが作成した文章を確認・修正し、最終的な服薬指導内容として登録することで、電子薬歴の入力作業が完了します。- AIの作成した指導文は一括で電子薬歴に転記することが可能で、登録前に内容の確認・修正が行えます。【本機能がもたらすメリット】- 薬歴作成時間を大幅削減：入力作業の効率化により、薬歴作成にかかる時間を削減します。- 対人業務への注力：業務負担の軽減により、薬剤師は患者とのコミュニケーションなど対人業務に集中できます。- 会話内容の振り返り：録音した会話内容を後から確認することも可能です。- 初期導入料金：0円（税別）※現地での設定や操作説明を希望する場合は別途料金が発生- 月額利用料金：10,000円（税別）※端末台数、利用回数に関わらず一律- 既存の「Recepty NEXT」ユーザーもスムーズにAI機能を追加可能- 録音用マイクは、サンワサプライ社製の推奨マイク（MM-MCU06BKN）などが利用可能

■株式会社 EMシステムズについて

当社は、「デジタルで日本の医療・介護の現場を支える会社」をパーパスとして掲げ、調剤システムをはじめとする医療・介護分野のITサービスを提供しています。また、「#TX｜Thanks Transformation（医療・介護を『#ありがとう』に変えていく）」をブランド・アイデンティティとして推進しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 EMシステムズ

WebサイトURL: https://mktg.emsystems.co.jp/receptynext_ai