みちのくコカ・コーラボトリング、ユナイトホールディングスとの共同企画「地球を守るエコな暮らしプロジェクト」の売上の一部を秋田県へ寄付

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役社長: 谷村 広和）は、株式会社ユナイトホールディングス（本社: 秋田県秋田市、代表取締役社長: 塚本 徹）との共同企画「地球を守るエコな暮らしプロジェクト」を実施し、10月21日（火）に寄付金の目録を贈呈いたしました。

このプロジェクトは、6月の「環境月間」を県民へ周知し、環境の保全についての関心と理解を深め、積極的に環境保全活動を行う意欲を高めていただこうと、ユナイトホールディングス各店舗での店頭キャンペーンとして展開したものです。対象製品の売上の一部（1本につき2%）が秋田県へ寄付され、海岸漂着物地域対策推進事業に活用されます。期間中の売上本数は141,421本、寄付金額は266,952円となりました。

■キャンペーン概要

【実施期間】 2025年6月1日（日） ～ 6月30日（月）

【実施店舗】 ユナイトホールディングス（いとく・タカヤナギ） 各店

【対象製品】 「コカ・コーラ」「い・ろ・は・す」ブランド、「ジョージア」PETシリーズの各350～540mlPET

【活用用途】 リサイクルや海ごみ対策への取り組みおよび普及啓発活動

■贈呈式概要

【日時】 2025年10月21日（火）11:05 ～ 11:30

【場所】 秋田県庁 本庁舎2階 プレゼンテーションルーム

【寄付金額】 266,952円

【出席者】 ＜秋田県＞ 副知事 神部 秀行 様、生活環境部長 信田 真弓 様、＜ユナイトホールディングス＞ 株式会社伊徳 代表取締役社長 塚本 徹 様、株式会社タカヤナギ 代表取締役社長 高柳 智史 様、＜当社＞ 代表取締役社長 谷村 広和

株式会社伊徳 代表取締役社長 塚本 徹 様 コメント

「この企画はお客様が飲料を選ぶときに、これを買うと秋田県の環境に少しでも役に立つのね、ということで参加いただけるという、心温まる活動となっております。多くの方に賛同いただいており、このたびもこのように寄附に至ることができて大変嬉しく思います。」

株式会社タカヤナギ 代表取締役社長 高柳 智史 様 コメント

「この企画、毎年みちのくコカ・コーラボトリングさんからお声がけをいただき、店舗の方でも毎年恒例ということでお客様にもわかり易く陳列してアピールいただいております。今年は昨年よりも多くの実績となりましたので、更に来年、継続して活動を続けていきたいと思います。」

当社 代表取締役社長 谷村 広和 コメント

「当社では、海洋プラスチックごみ問題やカーボンニュートラルなど、世界的な環境課題の解決に向けた取り組みを推進しており、ここ秋田県におきましても、県主催の『ビーチコーミング』を通じた環境学習体験会に参加し、講演の機会をいただくなど、地域の皆さまとともに環境意識の醸成に努めております。実際に海岸で漂着ごみを拝見しますと、外国語表記のものも見られますが、依然として国内由来と思われるものも少なくありません。私たち一人ひとりの意識と行動の変化が、こうした問題の解決につながると感じております。」

秋田県 副知事 神部 秀行 様 コメント

「本県には264kmの海岸線があります。穏やかな砂浜があり、勇壮な岩場があり、表情は様々です。その美しい自然環境は県民のかけがえのない財産だと思っています。そういった海岸にプラスチックごみが流れ着く、それが、景観や環境を損ね、地域に暮らす皆さまに影響を及ぼしているのもまた事実でございます。こういった状況ではありますが、県としてできることを関係団体の皆さまと共に取り組み、これからも皆様と力を合わせて美しい海岸を守って、次の世代へと引き継いでまいりたいと思います。」

みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員でありながら、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。