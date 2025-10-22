拮抗する上位争い！　「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第6節」結果速報！

株式会社カプコン

10月21日（火）に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第6節」の試合速報をお知らせいたします。

TEAM MATCH 1【AWAY】Crazy Raccoon vs Good 8 Squad【HOME】

■先鋒戦：× どぐら選手(エレナ)(クラシック) vs カワノ選手(豪鬼)(クラシック) ○

■中堅戦：× かずのこ選手(キャミィ)(クラシック) vs ぷげら選手(サガット)(クラシック) ○

■大将戦：〇 Shuto選手(リュウ)(クラシック) vs ガチくん選手(ラシード)(クラシック) ×

■延長戦：× ボンちゃん選手(豪鬼)(クラシック) vs さはら選手(エド)(クラシック) ○

大将戦は「Shuto選手」がSFリーグでリュウを初投入。「ガチくん選手」が立ちはだかる。「Shuto選手」の「ガチくん対策」が牙を剥き、3-1で「Shuto選手」が勝利、延長戦の「ボンちゃん選手」へ繋いだ。

延長戦は、「さはら選手」が、自分の憧れのプレイヤーだと語る「ボンちゃん選手」に挑む。

意地のぶつかり合いはフルセットフルラウンドまで続く。最後は両者体力僅かの状況で「さはら選手」がジャンプ攻撃を通しK.O.。1-2で「さはら選手」が見事勝利した。

20-30で「Good 8 Squad」が勝利。首位攻防戦を制し、昨シーズン王者は今年も躍進を続ける。

TEAM MATCH 2：【AWAY】CAG OSAKA vs 名古屋NTPOJA【HOME】

■先鋒戦：× うりょ選手(ジェイミー)(クラシック) vs KEI.B選手(舞)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 えいた選手(豪鬼)(クラシック) vs 大谷選手(ケン)(クラシック) ×

■大将戦：× フェンリっち選手(ブランカ)(クラシック) vs Seiya選手(春麗)(クラシック) 〇

大将戦はチームリーダー「フェンリっち選手」のブランカに対して、大将戦初出場となる「Seiya選手」の春麗の対戦となった。随所で春麗の「追突拳」のヒット確認や、差し返しが機能し、「フェンリっち選手」を追い詰めていく。「フェンリっち選手」もなんとか1BATTLEを取り返すも、「Seiya選手」の勢いを止めるには至らなかった。1-3で「Seiya選手」が勝利。大将戦で嬉しい勝利をあげた。

10-30で「名古屋NTPOJA」が勝利。この勝利で2位に浮上。首位争いはさらに激化していく。

TEAM MATCH 3：【AWAY】Victrix FAV gaming vs Saishunkan Sol 熊本【HOME】

■先鋒戦：× sako選手(エレナ)(クラシック) vs ネモ選手(ベガ)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 もけ選手(春麗)(クラシック) vs まちゃぼー選手(リュウ)(クラシック)×

■大将戦：〇 りゅうきち選手(舞)(クラシック) vs こばやん選手(ザンギエフ)(クラシック)×

大将戦は個人戦でも活躍をみせる「りゅうきち選手」の舞と「こばやん選手」のザンギエフの対戦カードに。舞の「立ち強パンチ」や「花蝶扇」を機能させ「こばやん選手」の立ち回りを窮屈にさせていく。

「こばやん選手」もインターバルを取得し、1BATTLEを取り返すなど「りゅうきち選手」を追い詰めるシーンもあったが、最後は「りゅうきち選手」持ち前の「立ち強パンチ」の差し返しでK.O.。3-1で「りゅうきち選手」が勝利した。

30-10で「Victrix FAV gaming」が勝利。プレイオフ進出に向けて大きな弾みとなった。

各TEAM MATCHで勝利へ貢献した、「さはら選手」、「Seiya選手」、「もけ選手」には試合後、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」公式応援アンバサダーの「ぶいすぽっ！」メンバーによるインタビューを行いました。

Division S 順位表 ※第6節終了時点

次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、10月24日（金）18時40分から「Division F 第6節」を放送！

次回、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、10月24日（金）18時40分から「Division F 第6節」を「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信します。

試合開始前の18時40分頃からは、その日に行われる試合の見どころを紹介する「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ！」を配信予定です。ぜひご覧下さい。

▼対戦カードはこちら

TEAM MATCH 1：【AWAY】REJECT vs ZETA DIVISION Geekly【HOME】

TEAM MATCH 2：【AWAY】VARREL vs FUKUSHIMA IBUSHIGIN【HOME】

TEAM MATCH 3：【AWAY】DetonatioN FocusMe vs 広島 TEAM iXA【HOME】

