【JAF大分】「公道ではできない走行体験」から学ぶ、交通安全講習会を開催～スラローム走行・急ブレーキ体験など～
クルマの死角体験（イメージ）
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）大分支部（支部長 橋本 仁）は、11月30日（日）大分県自動車学校（大分県大分市）にて一般のドライバーを対象に、運転実技講習会「ドライバーズセミナー 一般コース（半日）」を開催します。
この講習会は、運転に自信がない初心者の方からベテランドライバーまでを対象とした、体験型の実技講習会です。講習を通じて自分の運転技量や注意力などを振り返り、新たな気づきを得ることで運転行動を変え、安全運転につなげること目的としています。
参加者は普段使用しているマイカーで参加し、公道ではできない急ブレーキや危険回避、スラローム走行など、難易度の高い走行を体験していただきます。マイカーを使うことで、自分のクルマの特徴や自分の運転の癖を知ることができ、安全運転への意識が格段に向上します。セミナーの取材も可能ですので、事前にお問い合わせください。
「ドライバーズセミナー 一般コース」 開催概要
■開催日時
2025年11月30日（日）12:30～16:30（12:00～受付開始）
■会場
大分県自動車学校（大分県大分市賀来北1丁目11-6）
■内容
運転姿勢、クルマの死角の確認、ABS機能を用いた急ブレーキ体験、危険回避体験、スラローム走行など（※内容は変更となる場合もあります。）
■参加料
JAF会員・交通安全協会会員…1,100円
一般の方…2,200円
■募集定員
20名（最少催行5名）
★お申し込み受付中です
■参加資格
運転歴が1年以上のドライバー、かつ3・5・7ナンバーの自家用自動車（任意保険加入済・ABS付）での参加が可能な方
■共催
全日本交通安全協会
■後援
警察庁・国土交通省・大分県警察
講習会の詳細・お申し込みはこちら :
https://jaf.or.jp/common/area/2025/kyushu/oita/seminars/drivers-seminar-general-course/1130-01?utm_campaign=44prtimes&utm_source=2025-4411&utm_medium=referral
ドライバーズセミナーとは :
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/practical-training/safety-training
このリリースへのお問い合わせは以下までお願いします。
一般社団法人 日本自動車連盟 大分支部推進課事業係
TEL：097-567-7000（平日 10:00～17:00）