『秘密結社 鷹の爪』が送る「日本で一番ネガティブなオンラインくじ」発売開始！歴代「島根自虐カレンダー」がミニチュアアクリルスタンドになって登場

株式会社ディー・エル・イー（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO: 小野 亮）は、『秘密結社 鷹の爪』初のオンラインくじ「日本で一番ネガティブなオンラインくじ」の発売を開始することをお知らせいたします。

オンラインくじ1回の購入につき、歴代「島根自虐カレンダー」をデザインしたミニチュアアクリルスタンド全30種類から、ランダムで1種類をお届けします。

DLEオンラインくじ『日本で一番ネガティブなオンラインくじ』：

https://dle-kuji.dle.jp/lotteries/takanotsume_jigyaku01

今回のくじでは、2021年から2024年までの「島根自虐カレンダー」のデザインをミニチュアアクリルスタンドとして完全再現しました。

カレンダーとして役目を終えた過去の自虐ネタを再利用する、ユニークな試みとなっています。

くじはハズレなしの全30種類で、購入枚数特典もご用意しております。

■「鷹の爪×島根自虐カレンダー」とは

「鷹の爪×島根自虐カレンダー」は、2011年から発売を開始し、「ご当地自虐」の火付け役として、発売直後から日本テレビ系の「月曜から夜ふかし」や「スッキリ!!」、フジテレビ系の「とくダネ！」などにも取り上げられるほど、地元の島根県だけでなく全国規模で根強い人気がある卓上カレンダーで、累計販売部数は10万部を突破しています。

毎年、島根ならではのあるあるを、鷹の爪団のイラストとともに自虐的なコピーで紹介しています。

今年度のカレンダーである『鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026』はDLEショップ等で販売中です。

https://www.dle-shop.jp/SHOP/FRZK732.html

■DLEオンラインくじ『日本で一番ネガティブなオンラインくじ』商品概要

コンテンツ概要： オンラインくじ

購入方法 ：DLEオンラインくじ公式HPよりご購入

価格 ：1枚 660円(税込)

送料 ：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

販売期間 ：2025/10/22(水)～ 2025/12/1(月) まで

※販売期間は変更となる場合がございます。

支払い方法 ：クレジットカード

※決済方法が変更となる場合がございます。

商品発送時期 ：2026年2月中旬～3月末頃予定

※発送時期は変更となる場合がございます。

オンラインくじ販売ページURL：https://dle-kuji.dle.jp/lotteries/takanotsume_jigyaku01

■賞品ラインナップ

【A賞】2021年デザインのアクリルスタンド(全12種)

※全12種のうち、いずれか1種が当たります。 ※種類はお選びいただけません。

※商品サイズ：本体 約W50×H60mm／台座 約W40×H30mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【B賞】2021年デザインのアクリルスタンド(全6種)

※全6種のうち、いずれか1種が当たります。 ※種類はお選びいただけません。

※商品サイズ：本体 約W50×H60mm／台座 約W40×H30mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【C賞】2021年デザインのアクリルスタンド(全6種)

※全6種のうち、いずれか1種が当たります。 ※種類はお選びいただけません。

※商品サイズ：本体 約W50×H60mm／台座 約W40×H30mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【D賞】2021年デザインのアクリルスタンド(全6種)

※全6種のうち、いずれか1種が当たります。 ※種類はお選びいただけません。

※商品サイズ：本体 約W50×H60mm／台座 約W40×H30mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■購入特典

表紙デザインのアクリルスタンド(全4種)

1会計につき、くじ10枚購入毎にランダムで1枚必ずプレゼント

※商品サイズ：本体 約W50×H60mm／台座 約W40×H30mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■DLEオンラインくじ とは

株式会社ディー・エル・イーが運営するオンラインくじサイト

HP：https://dle-kuji.dle.jp/

X：https://x.com/DLE1699427

■秘密結社 鷹の爪 とは

世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。

2006年4月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Flashで制作されたアニメ作品として初となる地上波TV30分枠でのレギュラー放送が話題となり、2012年にはNHK Eテレ『ビットワールド』内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。

様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツで2026年に20周年を迎える。

■株式会社ディー・エル・イー とは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアの二大エンターテイメントであるアニメとK-POPビジネスをメインの事業を中心に展開する。2025年には、既存IPのAI Vtuber化や、AIスタジオの開設を発表するなどAIとIPを掛け合わせさらに事業を加速させている。