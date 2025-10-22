【運送事業者様向け必見】ついにスマホで自動点呼ができる！？
株式会社デンソーソリューションにて現在取扱いしている運送事業者様向け管理システム
Business Support System（以下BSS）にてスマホでできる自動点呼（遠隔地業務後自動点呼）機能が
追加されました。以下では、本機能をご紹介いたします。
▮ はじめに
BSSはこれまでに運送事業者様を中心に3,000社以上の企業へ導入されております。
※2025年10月時点の契約情報より
都度国土交通省の点呼制度改正に合わせ、遠隔点呼/業務前自動点呼/業務後自動点呼／IT点呼などを
順次追加致しました。
BSSの各機能（台帳管理/出退勤管理など）をご活用頂くことでバラバラに管理しているデータの
一元化やBSSにて実施した点呼データを全拠点分一元管理することでお客様の
業務負荷軽減に貢献してまいりました。
BSS紹介ページ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/
▮ スマホでできる自動点呼（遠隔地自動点呼）とは？
スマホでできる自動点呼とは、運輸規則に基づいた機器を用いて遠隔地にいる運転者等が
スマホを活用し、管理者様不要で業務後点呼が実施できる点呼方法になります。
★導入メリット
遠隔地業務後自動点呼を活用することで、遠方地での点呼も運転者のみで実施することができるため
運行管理者の業務負荷をこれまで以上に軽減します。
☆長距離運行(２泊３日以上)での、【中間点呼】【運行指示書】が不要です（貨物事業者が対象）
▮ BSS遠隔地業務後自動点呼（スマホでできる自動点呼）について
BSS業務後自動点呼では、以下必要機材をご購入頂きシステム運用することで
複雑な要件を全て簡単に満たし、どの事業者様でも簡単に運用を始めて頂くことが可能です。
▮ さいごに
BSSでは、様々な点呼方法を備えており、お客様に最適な運用を1つのシステムで
実施することができます。
ぜひ一度、お客様の現状の運用～最適な点呼方法について弊社へお問合せください。
●会社概要
会社名 ：株式会社デンソーソリューション（全国に８支社・直営50拠点）
住所 ：愛知県刈谷市昭和町1-1（本社）
事情内容 ：乗用車・商用車など自動車分野、住宅・工場・オフィス関連分野等における
デンソー製品をはじめとするさまざまな製品の販売、サービス業務
ホームページ：https://www.denso-solution.com/
※Business Support Systemは株式会社アネストシステムの登録商標です。