【運送事業者様向け必見】ついにスマホで自動点呼ができる！？

株式会社デンソーソリューションにて現在取扱いしている運送事業者様向け管理システム

Business Support System（以下BSS）にてスマホでできる自動点呼（遠隔地業務後自動点呼）機能が

追加されました。以下では、本機能をご紹介いたします。

▮ はじめに

BSSはこれまでに運送事業者様を中心に3,000社以上の企業へ導入されております。

※2025年10月時点の契約情報より

都度国土交通省の点呼制度改正に合わせ、遠隔点呼/業務前自動点呼/業務後自動点呼／IT点呼などを

順次追加致しました。

BSSの各機能（台帳管理/出退勤管理など）をご活用頂くことでバラバラに管理しているデータの

一元化やBSSにて実施した点呼データを全拠点分一元管理することでお客様の

業務負荷軽減に貢献してまいりました。



BSS紹介ページ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/

▮ スマホでできる自動点呼（遠隔地自動点呼）とは？

スマホでできる自動点呼とは、運輸規則に基づいた機器を用いて遠隔地にいる運転者等が

スマホを活用し、管理者様不要で業務後点呼が実施できる点呼方法になります。

★導入メリット

遠隔地業務後自動点呼を活用することで、遠方地での点呼も運転者のみで実施することができるため

運行管理者の業務負荷をこれまで以上に軽減します。

☆長距離運行(２泊３日以上)での、【中間点呼】【運行指示書】が不要です（貨物事業者が対象）

▮ BSS遠隔地業務後自動点呼（スマホでできる自動点呼）について

BSS業務後自動点呼では、以下必要機材をご購入頂きシステム運用することで

複雑な要件を全て簡単に満たし、どの事業者様でも簡単に運用を始めて頂くことが可能です。

▮ さいごに

BSSでは、様々な点呼方法を備えており、お客様に最適な運用を1つのシステムで

実施することができます。

ぜひ一度、お客様の現状の運用～最適な点呼方法について弊社へお問合せください。

