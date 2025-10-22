【運送事業者様向け必見】ついにスマホで自動点呼ができる！？

写真拡大 (全4枚)

株式会社デンソーソリューション

株式会社デンソーソリューションにて現在取扱いしている運送事業者様向け管理システム


Business Support System（以下BSS）にてスマホでできる自動点呼（遠隔地業務後自動点呼）機能が


追加されました。以下では、本機能をご紹介いたします。


▮ はじめに

BSSはこれまでに運送事業者様を中心に3,000社以上の企業へ導入されております。


※2025年10月時点の契約情報より


都度国土交通省の点呼制度改正に合わせ、遠隔点呼/業務前自動点呼/業務後自動点呼／IT点呼などを


順次追加致しました。


BSSの各機能（台帳管理/出退勤管理など）をご活用頂くことでバラバラに管理しているデータの


一元化やBSSにて実施した点呼データを全拠点分一元管理することでお客様の


業務負荷軽減に貢献してまいりました。

BSS紹介ページ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/




▮ スマホでできる自動点呼（遠隔地自動点呼）とは？

スマホでできる自動点呼とは、運輸規則に基づいた機器を用いて遠隔地にいる運転者等が


スマホを活用し、管理者様不要で業務後点呼が実施できる点呼方法になります。




★導入メリット


　遠隔地業務後自動点呼を活用することで、遠方地での点呼も運転者のみで実施することができるため


　運行管理者の業務負荷をこれまで以上に軽減します。


　☆長距離運行(２泊３日以上)での、【中間点呼】【運行指示書】が不要です（貨物事業者が対象）




▮ BSS遠隔地業務後自動点呼（スマホでできる自動点呼）について

BSS業務後自動点呼では、以下必要機材をご購入頂きシステム運用することで


複雑な要件を全て簡単に満たし、どの事業者様でも簡単に運用を始めて頂くことが可能です。




▮ さいごに

BSSでは、様々な点呼方法を備えており、お客様に最適な運用を1つのシステムで


実施することができます。


ぜひ一度、お客様の現状の運用～最適な点呼方法について弊社へお問合せください。


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


【製品関する問い合わせはこちら】


●お問い合わせ先


　お問い合わせページ：https://bss-cloud.info/news/350/


　相談会申込ページ　：https://bss-cloud.info/consultation/


　※弊社ではお客様に最適な運用をご紹介するため無償にて「個別相談会」を実施しております。


●製品情報


　HP情報　　　　：https://bss-cloud.info/bss-cloud/(https://bss-cloud.info/bss-cloud/)


　YouTubeリンク：https://www.youtube.com/@user-qu7ph1vh8z/videos


　Instagram　　：https://www.instagram.com/bss_anest/　　「ユーザー名：bss_anest」


●会社概要


　会社名　　　：株式会社デンソーソリューション（全国に８支社・直営50拠点）


　住所　　　　：愛知県刈谷市昭和町1-1（本社）


　事情内容　　：乗用車・商用車など自動車分野、住宅・工場・オフィス関連分野等における


　　　　　　　　デンソー製品をはじめとするさまざまな製品の販売、サービス業務


　ホームページ：https://www.denso-solution.com/


　※Business Support Systemは株式会社アネストシステムの登録商標です。