【アサイーイベント】イオンモール堺北花田で開催「アサイー大合戦」の出店店舗をご紹介！
FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2025年10月31日(金)~11月3日(祝・月)の4日間「アサイー大合戦」をイオンモール堺北花田(大阪府堺市)の1F 屋外広場（北花田駅前）にて開催いたします。
出店店舗のご紹介
COCO Acai＆Cream
当店では全て新鮮な生フレッシュフルーツを使用していて、アサイーも超もったりで、素材にこだわった当店オリジナルです！是非ご賞味ください (ハート)
bit
超もったりで美味しいのは当たり前。トータルビューティーサロンが手掛ける夢の美容アサイー
mila mila
milamila（ミラミラ） は、普段カスタムアサイーボウルが売りです！
健康とおいしさ、そして見た目の楽しさをひとつに詰め込んだアサイーボウル専門店です。
今回カスタムアサイーで人気のトッピングを全乗せ
ブラジル産の高品質アサイーをベースに、季節のフルーツやグラノーラを組み合わせ、自然の甘みで仕上げました。
Acai Foods
【アサイーブーム第3波の主役オレボとは!?︎】SNSで話題のオレオ×アサイー！流行りのフルーツたっぷりのアサイーボウルとは真逆の背徳感満載のオリジナルボウル。【ダイエットは明日から】という言葉がぴったりな一品になります！#オレボ
Twelve Bowl
アサイー大合戦とは？
Z世代を中心に人気沸騰中のアサイーボールをテーマとしたフードイベントです。
2025年6月に天王寺で初開催。10月初旬には鶴見緑地公園でも開催し、この度堺に初上陸します！
当日はこだわりのアサイーを提供する店舗が集結！
ご友人やご家族とシェアするもよし、お1人で2杯・3杯食べるもよし。
来場された皆様は多彩なアサイーボールを楽しく食べ比べいただけます。
▼イオンモール堺北花田公式HP
https://sakaikitahanada-aeonmall.com/news/event/4242
参加店舗など詳しい情報は公式Instagramにて随時公開して参ります。
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/acai_daigassen/
▼公式HP
https://foodfes.jp/wp/acai_sakai/