【アサイーイベント】イオンモール堺北花田で開催「アサイー大合戦」の出店店舗をご紹介！

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2025年10月31日(金)~11月3日(祝・月)の4日間「アサイー大合戦」をイオンモール堺北花田(大阪府堺市)の1F 屋外広場（北花田駅前）にて開催いたします。

出店店舗のご紹介

COCO Acai＆Cream

当店では全て新鮮な生フレッシュフルーツを使用していて、アサイーも超もったりで、素材にこだわった当店オリジナルです！是非ご賞味ください (ハート)

bit

超もったりで美味しいのは当たり前。トータルビューティーサロンが手掛ける夢の美容アサイー

mila mila

milamila（ミラミラ） は、普段カスタムアサイーボウルが売りです！

健康とおいしさ、そして見た目の楽しさをひとつに詰め込んだアサイーボウル専門店です。

今回カスタムアサイーで人気のトッピングを全乗せ

ブラジル産の高品質アサイーをベースに、季節のフルーツやグラノーラを組み合わせ、自然の甘みで仕上げました。

Acai Foods

【アサイーブーム第3波の主役オレボとは!?︎】SNSで話題のオレオ×アサイー！流行りのフルーツたっぷりのアサイーボウルとは真逆の背徳感満載のオリジナルボウル。【ダイエットは明日から】という言葉がぴったりな一品になります！#オレボ

Twelve Bowl

アサイー大合戦とは？

Z世代を中心に人気沸騰中のアサイーボールをテーマとしたフードイベントです。

2025年6月に天王寺で初開催。10月初旬には鶴見緑地公園でも開催し、この度堺に初上陸します！

当日はこだわりのアサイーを提供する店舗が集結！

ご友人やご家族とシェアするもよし、お1人で2杯・3杯食べるもよし。

来場された皆様は多彩なアサイーボールを楽しく食べ比べいただけます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/72_1_4fa5e21117663673d0b003f3087eb9b4.jpg?v=202510220927 ]