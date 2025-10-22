製造から63年を超えるレジェンド車両1757編成を称える ～Legend1757～ 企画を実施します

阪急阪神ホールディングス株式会社

能勢電鉄では、製造から63年を超えてなお現役で活躍する唯一の1700系1757編成に、特製ヘッドマーク「古参」を掲出して運行します。運行にあわせてオリジナルグッズの発売など「Legend1757」と題した企画を実施します。

また、1700系は2026年春頃に営業運転を終了する予定とお知らせしていましたが、2026年内は営業運転を継続します。営業運転終了時期に関する詳細につきましては追ってお知らせします。引き続き活躍する1757編成を温かく見守っていただけますと幸いです。

詳細は次の通りです。

（1）レジェンド1757編成の運行

1757編成に、特製ヘッドマークと車内記念銘板シートを掲出し、期間限定で運行します。

〇掲出期間 2025年11月8日(土) ～ 2026年1月末ごろ

※車両運用の都合で運行開始日や期間を変更する事があります。

※Legend1757の運行に関する詳細は企画特設ページをご確認ください。

https://noseden.hankyu.co.jp/railway/fun/legend1757/

（2）1757編成 特別記念撮影会の開催

今回は日中と日没後の検査場内を撮影場所に設定し、独特な光線を浴びた幻想的な1757編成の勇姿をカメラに収めていただけます。

〇1757 Day Time 撮影会

・日時：

2025年11月15日(土)・29日(土)の2日間

14：30～16：10 ※雨天決行／荒天中止

・開催場所：能勢電鉄平野車庫(検査場)

・集合場所：平野本社ビル駐車場(開始20分前受付開始)

・内容：

検査場(4号線)に1757編成を留め、両先頭車両前面の行先表示幕とヘッドマークを

それぞれ変更しながら撮影

・参加費：お一人様13,200円(税込) ※お土産付き

・定員：各回20名様(合計40名様) 中学生以上／最少催行人員各回とも10名

・記念品：

オリジナルミニチュアマグネット2枚(非売品)

レジェンド1700特製クリアファイル1枚(非売品)

・チケット販売方法：

チケット販売サイト「LivePocket」より先着販売

※お一人様1回のみお申込み可

※お申込みの詳細は企画特設ページをご確認ください。

・販売期間：2025年10月24日(金)12：00 ～ 11月4日(火)17：00まで

〇1757 Night Time 撮影会

・日時：

2025年11月14日(金)・28日(金)：18：00～20：00

2025年11月15日(土)・29日(土)：17：30～19：30

※雨天決行／荒天中止

・開催場所：能勢電鉄平野車庫(検査場)

・集合場所：平野本社ビル駐車場(開始20分前受付開始)

・内容：

検査場(4号線)に1757編成を留め両先頭車両前面の行先表示幕とヘッドマークを

それぞれ変更しながら撮影

・参加費：お一人様16,500円(税込) ※お土産付き

・定員：各回10名様(合計40名様) 中学生以上／最少催行人員各回とも5名

・記念品：

オリジナルミニチュアマグネット2枚(非売品)

レジェンド1700特製クリアファイル1枚(非売品)

・チケット販売方法：

チケット販売サイト「LivePocket」より先着販売

※お一人様1回のみお申込み可

※お申込みの詳細は企画特設ページをご確認ください。

・販売期間：2025年10月24日(金)12：00～11月4日(火)17：00まで

（3）Legend1757 記念グッズの発売について

〇発売場所：

のせでんレールウェイフェスティバル2025秋 会場内(2025年11月1日(土))

※一部商品の販売開始日が異なります。

公式オンラインショップ「のせでんショップ」11月中旬ごろ～(予定)

※使用している画像は全てイメージです。

※記載している情報は、本日現在のものです。予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●企画特設ページ https://noseden.hankyu.co.jp/railway/fun/legend1757/

●能勢電鉄ホームページ https://noseden.hankyu.co.jp

この件に関するお客様からのお問い合わせは

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 営業担当

TEL.072-792-7716 FAX：072-792-7730

(平日9時30分～17時00分)

参考資料

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2414-6a4b4fb5e3dbd41c5741ead69105f8d0.pdf

能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/1fa8c7c9b08c65bc3749d6589eadc6a34c37bd38.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1