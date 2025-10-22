メタバースヨコスカ 市内高校とのコラボレーション企画を実施しました！～三浦学苑高等学校の学生が制作した3Dデータがメタスカに登場！～

横須賀市

横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信や、

観光PRを目的としたプロジェクト「メタバースヨコスカ」を推進しています。

この度、市内高校である三浦学苑高等学校 情報研究会よりご提案をいただき、

学生による3Dデータの制作・展示企画を実施しました。

本企画は令和7年10月17日(金)、10月18日(土)に開催された

文化祭「ささりんどう祭」に合わせて実現した企画であり、

メタバースヨコスカは、3Dデータの制作支援と、DOBUITA&MIKASA WORLDを展示会会場として提供しました。

3Dデータは文化祭終了後も、期間限定でワールド内に設置しておりますので、ぜひご覧ください。

１．展示会について

◆展示内容：よこすか海軍カレー/海上自衛隊カレーの3Dデータ展示

◆三浦学苑高等学校 情報研究会の学生が、市内で提供されている

よこすか海軍カレー/海上自衛隊カレーの3Dデータ化を行いました。

◆ワールド内には3Dデータの制作を担当した学生からの、ひとことコメントも掲載中です。

◆文化祭では来校者を対象にVR体験会を実施。メタバースヨコスカに入って実際の3Dデータをご覧いただきました。

２. 展示等の様子

ワールド内の展示

文化祭での体験の様子

３．三浦学苑高等学校について

〒238-0031

神奈川県横須賀市衣笠栄町3-80

Tel：046-852-0284

事務窓口時間 9:00～17:00

公式ホームページ

https://miura.ed.jp/

４．メタバースヨコスカについて

令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、

都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト。

現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。

ワールド累計訪問者数は、2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。

また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとするご当地アイテムの3Dデータを無償で提供し、

多くのユーザーに愛用いただいています。

特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が5万ダウンロードを達成するなど、大変

好評をいただいています。

（1）公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/

（2）X：https://twitter.com/metasuka_vr

（3）BOOTH：https://metasukavr.booth.pm

（4）VRChat：

DOBUITA＆MIKASA WORLD

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63

SARUSHIMA WORLD

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc

５．VRChatとは

VRChatはアバター姿となって、仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVR メタバースプラットフォームです。

数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。

公式サイト：https://hello.vrchat.com/