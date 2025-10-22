メタバースヨコスカ 市内高校とのコラボレーション企画を実施しました！～三浦学苑高等学校の学生が制作した3Dデータがメタスカに登場！～
横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信や、
観光PRを目的としたプロジェクト「メタバースヨコスカ」を推進しています。
この度、市内高校である三浦学苑高等学校 情報研究会よりご提案をいただき、
学生による3Dデータの制作・展示企画を実施しました。
本企画は令和7年10月17日(金)、10月18日(土)に開催された
文化祭「ささりんどう祭」に合わせて実現した企画であり、
メタバースヨコスカは、3Dデータの制作支援と、DOBUITA&MIKASA WORLDを展示会会場として提供しました。
3Dデータは文化祭終了後も、期間限定でワールド内に設置しておりますので、ぜひご覧ください。
１．展示会について
◆展示内容：よこすか海軍カレー/海上自衛隊カレーの3Dデータ展示
◆三浦学苑高等学校 情報研究会の学生が、市内で提供されている
よこすか海軍カレー/海上自衛隊カレーの3Dデータ化を行いました。
◆ワールド内には3Dデータの制作を担当した学生からの、ひとことコメントも掲載中です。
◆文化祭では来校者を対象にVR体験会を実施。メタバースヨコスカに入って実際の3Dデータをご覧いただきました。
２. 展示等の様子
ワールド内の展示
文化祭での体験の様子
３．三浦学苑高等学校について
〒238-0031
神奈川県横須賀市衣笠栄町3-80
Tel：046-852-0284
事務窓口時間 9:00～17:00
公式ホームページ
https://miura.ed.jp/
４．メタバースヨコスカについて
令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、
都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト。
現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。
ワールド累計訪問者数は、2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。
また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとするご当地アイテムの3Dデータを無償で提供し、
多くのユーザーに愛用いただいています。
特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が5万ダウンロードを達成するなど、大変
好評をいただいています。
（1）公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/
（2）X：https://twitter.com/metasuka_vr
（3）BOOTH：https://metasukavr.booth.pm
（4）VRChat：
DOBUITA＆MIKASA WORLD
https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63
SARUSHIMA WORLD
https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc
５．VRChatとは
VRChatはアバター姿となって、仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVR メタバースプラットフォームです。
数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。
公式サイト：https://hello.vrchat.com/