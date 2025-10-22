まだ間に合う！アクティブバイリンガル幼児園「i Kids Star」来年度入園希望者向け 園の様子が分かる無料のハロウィンイベントを開催！

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/811_1_f3b7d1805479b4f64997d032b414948a.jpg?v=202510220927 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司 以下、やる気スイッチグループ）が展開するバイリンガル幼児園「アイキッズスター（i Kids Star(R)）」(https://www.ikidsstar.jp/)は、2026年度入園希望の保護者さま、お子さまに向けて各園で無料のハロウィンイベントを開催いたします。

■秋に次年度の入園を検討された方が約3割

i Kids Starにお通いの保護者さまに対しアンケートを実施したところ、秋に入園を検討された方が約3割にのぼることがわかりました。

※2025年4月に入園の保護者さま216名を対象に行ったアンケート調査より

共働き世帯が8割、忙しい保護者さまへ安心のサポート体制

i Kids Starにお通いの保護者の約8割が共働き。保育園からのステップアップとしてご利用になる方も多くいらっしゃいます。仕事も子育ても全力投球な保護者さまに、i Kids Starは平日5日間、朝は7時半から夜は20時までお預けいただける環境を提供します。栄養バランスに配慮した食事や安全な生活環境も整え、日本人とネイティブ教師が連携して一人ひとりの成長を支えます。

お預けいただいている間のお子さまの様子もしっかりレポート。教育・育児相談を行う「保護者面談」や、「クラスレター（園だより）」など成長の様子を把握いただけます。また、お迎えの時に日頃の園生活でのお子さまの様子をお伝えしています。



選んだポイントは“使える英語”が身につく環境

入園いただいた保護者の87％が英語で生活する環境をポイントにi Kids Starを選んでいます。i Kids Starでは英語習得に必要とされる2,000時間をはるかに超える3,800時間以上の英語学習環境を4年間で提供しています。子どもたちは、ネイティブティーチャーや他のスタッフのサポートのもと、日常生活の中で英語にたっぷり触れ、将来の可能性を広げる「使える英語」の基盤を幼児期からしっかり築きます。英語に”浸る”ことで、英語や外国人への抵抗感をなくし、英語圏と日本の文化などを楽しみながら自然に身につけることができます。

■i Kids Starの教育環境

i Kids Starは、英会話教育、知能教育、運動指導に加え、ライフスキル教育、プログラミング教育の5つの柱で、子どもたちのしあわせな未来を創る「自分力」「共創力」「想像力」の「3つのチカラ」※を自然に身につけていきます。さらに、子どもたちの成長を加速させる、子どもたちが主役となる発表の機会を毎月設けています。さまざまなテーマに沿ったプログラムを通して、子どもたちは自ら課題を見つけ、先生と一緒に計画・練習・発表・振り返りまで行います。PDCAサイクルを取り入れることで思考力や表現力の育成に加え、小さな成功体験を積み重ねることができます。

運動指導では、「走る」・「跳ぶ」・「投げる」など幼児期に必要な9つの基本動作を300種類のプログラムを通じて楽しみながら身につけ、自己肯定感や集中力を育てます。

また、1日の大半を英語で過ごす「イマージョン教育」を採用し、英語を“教科”ではなく“生活の手段”として自然に習得できる環境を提供。英語プログラムを通じ、日常の中で使える実践的な語学力と国際感覚を養います。

※やる気スイッチグループが大切にしている3つのチカラ。自分で考え、自分で決め、自分で行動する「自分力」、自分を取り巻く環境にあるモノやコトの活用や他者と協力しながら新しい価値を創造する「共創力」、未知の世界を思い描き、未来を予想する「想像力」のこと

ハロウィンイベント開催日程

ハロウィンイベントでは、園内でミニゲームやEnglish Teacherとのクラフト制作などお子さまが楽しめるプログラムを各園準備しています。参加費は無料。この機会にi Kids Starを訪れて実際の様子や先生方とお話ししてみませんか？

各園のHPよりご参加申し込みを受け付けています。

■栃木県

●i Kids Star 宇都宮（宇都宮市）

日時：10月25日（土）11:00～12:00

対象年齢：2歳～5歳

会場：i Kids Star宇都宮 園舎

〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷３丁目１－３

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2405/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2405/)

■東京都

●i Kids Star 四谷（新宿区）

日時：10月25日（土）10:00～12:00

対象年齢：2歳～5歳

会場：i Kids Star四谷 園舎

〒160-0017 東京都新宿区左門町６丁目７ 鯉江ビル２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2749/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2749/)

●i Kids Star 大泉学園（練馬区）

日時：10月25日（土）10:00～11:30

対象年齢：2歳～5歳

会場：i Kids Star 大泉学園 園舎

〒178-0063 東京都練馬区東大泉１丁目３７-８ ドラゴンスクエアビルII２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2920/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2920/)

■神奈川県

●i Kids Star 新百合ヶ丘（川崎市）

日時：10月25日（土）10:00～11:00

対象年齢：2歳～5歳

会場：i Kids Star新百合ヶ丘 園舎

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目１－２ シティモール５階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2403/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2403/)

●i Kids Star 本牧山手（横浜市）

日時：10月25日（土）第一部9:30～10:30 第二部 11:10～12:10

対象年齢：1歳～5歳

会場：i Kids Star 本牧山手 園舎

〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原７ー４

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2840/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2840/)

■愛知県

●i Kids Star いりなか（名古屋市）

日時：10月25日（土）10:50～11:45ごろ

対象年齢：1歳～3歳

会場：i Kids Starいりなか 園舎

〒466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町８－１６ ２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2404/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2404/)

●i Kids Star 名鉄ヒルズ徳重（名古屋市）

日時：10月25日（土）第一部9:30～10:30 第二部11:00～12:00

対象年齢：1歳～5歳

会場：i Kids Star名鉄ヒルズ徳重 園舎

〒458-0852 愛知県名古屋市緑区元徳重１丁目４０１ ユメリア徳重1階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2587/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2587/)

●i Kids Star 名鉄刈谷（刈谷市）

日時：10月25日（土）10:00～11:15

対象年齢：1歳～5歳

会場：i Kids Star名鉄刈谷 園舎

〒448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目３９ １階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2661/(https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2661/)

■注意事項：

・開催の有無・日程は園によって異なります。

・園に通われていないご家庭が対象のイベントです。

・人数に限りがあるため、お早めのご予約をおすすめします。

i Kids Star(R)（アイキッズスター）

「子どもたちが本来的に持っている好奇心を刺激し、無限の可能性を引き出す」ことを目的としたアクティブ×バイリンガル幼児園。2025年4月に12園に拡大。

特徴：

- 英会話、知能、運動、ライフスキル、プログラミングの5つのスキル教育と月に1回の発表会を実施することによって、インプットとアウトプットを循環させ「考える力」「表現する力」をバランスよく伸ばす- 利便性の高い駅前の立地で共働き世帯に嬉しい最大20:00までのお預かりも可能- 1日の大半を英語で過ごす「イマージョン教育」を採用し、英語を“教科”ではなく“生活の手段”として自然に習得できる環境を提供。

公式サイトURL： https://www.ikidsstar.jp/

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

