牛角、約270店舗限定で「デザート食べ放題」スタート！ 10品のスイーツを好きなだけ。焼肉の後まで満たされる、充実の食べ放題コース

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年10月23日(木)より約270店舗限定で「デザート食べ放題」を導入いたします。該当の食べ放題コースをご注文のお客様を対象に、アイス・スイートポテトケーキなどのスイーツが食べ放題となります。焼肉の後の“もうひとつの幸せ”まで満たす、満足度の高い食べ放題コースのご提案です。

国内に約500店舗を展開する牛角では、幅広い世代のお客様に様々なシーンでご利用いただいています。近年はさらにシーンの多様化が進み、特に女性やファミリー層を中心に食後の満足感を求めるニーズが高まっています。

そこで今回、より多様な楽しみ方をご提供するために約270店舗限定で「デザート食べ放題」を新たに導入しました。

焼肉の後にぴったりのアイスやケーキを取り揃え、一人でも、仲間や家族との大切な食事でも、最後まで満たされる時間をお楽しみいただけます。

■「デザート食べ放題」概要

・開始日 ：2025年10月23日(木)よりスタート

・実施店舗 ：全国の牛角 約270店舗

※実施店舗は牛角公式ホームページの店舗検索からご確認ください

・対象コース：食べ放題コース(70品コース/牛角コース/牛タン・上焼肉コース/黒毛和牛コース)

※コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なります

・提供形式 ：オーダーバイキング形式

一口サイズだから色々楽しめる！食べ放題デザートのご紹介

全コース共通

対象：70品コース / 牛角コース / 牛タン・上焼肉コース / 黒毛和牛コース

牛角アイス バニラ、牛角アイス 抹茶、季節のシャーベット、なめらか杏仁豆富、バニラアイス、抹茶アイス

＋αさらに！牛角コース以上で食べ放題

牛角アイス バニラ牛角アイス 抹茶季節のシャーベットなめらか杏仁豆富

対象：牛角コース / 牛タン・上焼肉コース / 黒毛和牛コース

やわらかきな粉わらび餅、大人の珈琲ゼリー、炙って！ドーナツアイス、スイートポテトケーキ

食べ放題４コース

やわらかきな粉わらび餅大人の珈琲ゼリー炙って！ドーナツアイススイートポテトケーキ

■北海道：上磯店、函館本通店

■青森県：青森中央インター店、八戸ゆりの木通り店、弘前店

■山形県：山形桜田店

■福島県：会津若松店、いわき店、いわき小名浜店、郡山安積店、郡山なかまち夢通り店、福島鎌田店

■宮城県：アクロスプラザ幸町店、石巻店、岩沼店、宮城大河原店、古川店、佐沼店、富谷店、名取店、多賀城店

■東京都：三軒茶屋店、笹塚店、青葉台店、東十条店、中野新橋店、五反田店、阿佐ヶ谷北口店、渋谷店、池袋立教通り店、亀戸店、調布店、自由が丘店、歌舞伎町店、原宿店、浜松町店、青砥店、錦糸町テルミナ店、日暮里店、新橋店、西新宿店、巣鴨店、浅草国際通り店、上野店、葛西店、西葛西店、上野広小路店、池袋サンシャイン通り店、吉祥寺北口店、北千住駅前店、渋谷センター街店、高砂店、新宿大ガード店、水道橋店、中野北口店、八重洲日本橋店、錦糸町北口店、用賀店、赤坂店、八王子大和田店、あきる野店、綾瀬店、福生店、池上店、江戸川大杉店、亀有南口店、新小岩駅前店、聖蹟桜ヶ丘店、旗の台店、保木間店、町田鶴川店、武蔵村山店、大山店、住吉店

■神奈川県：横須賀モアーズシティ店、川崎店、横浜ムービル店、東戸塚店、相模原淵野辺店、平塚旭店、伊勢佐木モール店、横浜北幸店、横浜鶴屋町店、横須賀汐入店、藤沢店、逗子店、横浜関内店、港北ニュータウンセンター南店、つるみ西口店、中山店、白楽店、橋本店、秦野店、南本宿店、平塚四之宮店、藤沢柄沢店、若葉台店、足柄開成町店、綱島店、小田原店、追浜店、元石川店、桂台店、樽町店、瀬谷店

■千葉県：宮野木店、松戸二十世紀が丘店、松戸北小金店、浦安店、木更津店、千葉プライム８店、津田沼店、津田沼駅前通り店、千葉ＮＴ南店、プレナ幕張店、松戸アネックス店、東千葉店、市川大野店、相模大野店、西千葉店、袖ヶ浦店、船橋店、花見川店、ヒューマックス成田店、白井店、銚子店、八柱店、茂原店、四街道店、イオンタウン野田店、妙典店、京成大久保店、館山店、市原国分寺台店、柏店、君津店、香取佐原店、北習志野店、東金店、イオン新浦安店

■埼玉県：大船店、北本店、さいたま東大宮店、市川鬼高店、さいたま新都心店、所沢店、籠原店、川越岸町店、川越クレアモール店、久喜店、越谷店、南越谷店、上尾浅間台店、入間武蔵藤沢店、岩槻店、川越霞ヶ関店、草加駅前店、フォレオ菖蒲店、本庄南大通り店、八潮店、浦和店、鶴ヶ島店

■群馬県：渋川店、館林店

■栃木県：足利店、宇都宮鶴田店、宇都宮御幸町店、上戸祭店、鹿沼店、佐野店

■茨城県：神栖店、河和田店、けやき台店、筑西店、筑波学園北店、取手店、那珂町店、日立多賀店、ひたちなか店、守谷店、龍ヶ崎店

■山梨県：石和店、塩山店

■新潟県：亀田インター店、赤道店、黒埼店、高田店、直江津店、長岡店、米山店、リップス旭岡店

■富山県：小杉店、魚津店、上飯野店

■福井県：福井大和田店

■長野県：青木島店、アグリしののい店、安曇野店、稲葉バイパス店、上田原店、信州中野店、小諸店、佐久平店、須坂店、箕輪店、諏訪インター店

■静岡県：浜松モール街店、市野店、入野店、磐田店、掛川店、湖西店、静岡SBS通り店、初生店、袋井店、和合店

■愛知県：春日部小渕店、半田店、西尾店

■岐阜県：長良店、岐阜宇佐南店

■滋賀県：（全店）彦根店、草津店、長浜店、愛知川店

■三重県：イオンモール桑名店、松阪店、伊勢病院前店、津南店、

■大阪府：梅田阪急東通り店、梅田はなれ阪急東通り店、梅田お初天神店、十三店、千里丘店

■兵庫県：神戸北店、逆瀬川店、東加古川店

■岡山県：倉敷笹沖店、倉敷下庄店、岡山新保店、岡山津島店、津山店

■鳥取県：鳥取湖山店、米子しんまち店

■島根県：（全店）出雲渡橋店、松江上乃木店、松江北店

■山口県：小野田店、岩国駅前店

■広島県：五日市城山店、海田店、庚午店、西条中央店、中央通り店、長束店、八丁堀店、松永店

■高知県：（全店）高知鴨部店、高知御座店

■愛媛県：松山空港通店

■福岡県：小倉南葛原店、仲原店、福大通り店

■宮崎県：（全店）宮崎大島通線店、宮崎高鍋店、宮崎大塚店

■佐賀県：佐賀開成店、兵庫南店

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開