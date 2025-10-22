【イコちゃん２２周年記念！💙】「 カモノハシのイコちゃん」特別コラボグッズ＆お菓子が新登場！
2025年11月1日に、ＪＲ西日本のＩＣカード「ICOCA」のキャラクター“カモノハシのイコちゃん”が22周年という特別な記念日を迎えます。この節目を祝して、多くの人に愛され引退が惜しまれる伝説の“ドクターイエロー”との待望のコラボレーショングッズを１０月２９日に発売します！
爽やかなブルーと希望に満ちた鮮やかなイエローのコントラストが心踊る雑貨16アイテムに加え、
見ているだけでワクワクし、食べて幸せになれるお菓子を4アイテムご用意しました。
毎日の通勤・通学に小さな喜びを、旅のお土産に特別な思い出と感動を手に入れていただき、これからもイコちゃんと一緒に、素敵な毎日をお過ごしください♪
１．商品詳細・画像等
販売価格：600円（税抜）本体サイズ：W150×H155mm
（1）ミニ巾着（グリーン/イエロー/ブラウン）
小物を入れるのにちょうどいい、日常で使いやすいサイズ感のミニ巾着です♪
ぜひ旅のお供につれていってください！
（2）スクエアメモパッド（グリーン/イエロー/ブラウン）
日常で使いやすいスクエア型のメモ用紙です。
贅沢に４種のデザインが計100枚入り！
イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体のデザインがあります。
販売価格：400円（税抜） 本体サイズ：W100×H100mm
販売価格：600円（税抜） 本体サイズ：H110×W85mm
（3）プチポーチ（グリーン/イエロー/ブラウン）
便利なカラビナ付きのプチポーチです。
リュックやカバンにつけると、小物整理が簡単♪
イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体デザインがあります。
（4）クリアファイル2枚セット（A4＆A5）（グリーン＆ピンク/イエロー＆レッド/ブラウン＆グリーン）
A4とA5のサイズのクリアファイルセットです。
サイズ違いで便利ですよ♪
イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体デザインがあります。
販売価格：600円（税抜）本体サイズ：A4＆A5
販売価格：300円（税抜）本体サイズ：W90×H175mm
（5）クリアシール（グリーン/おでかけ/ピンク）
イコちゃんのいろんな表情が可愛いクリアシールです。
スマホやパソコンにぺたぺた貼って楽しもう♪
イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体のデザインがあります。
（6）蛍光付箋
分かりやすい！青＆黄色の蛍光付箋セットです
大切なメモもこれなら忘れない鮮やかさ♪
イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインです。
本体サイズ：W60×H75mm 本体サイズ：W60×H75mm
販売価格：1,470円（税抜）
（7）カモノハシのイコちゃん 型抜きクッキー
イコちゃんの形をした可愛らしいクッキーです。
トランクからイコちゃんが飛び出しているデザインの缶は、食べ終わってもコレクターアイテムとして楽しめますね♪旅行の想い出に、お土産に、イコちゃんを持って帰ろう！
（8）カモノハシのイコちゃん プリントクッキー
イコちゃんのイラストがひとつひとつ印刷された、可愛らしい一口サイズのクッキーです♪
全部で４種類の絵柄がランダムで入っています。
旅行の楽しい想い出が詰まったパッケージにも注目！
販売価格：880円（税抜）
販売価格：810円（税抜）
（9）カモノハシのイコちゃん グミ缶
爽やかなソーダ味ですっきりとした味わいの、イコちゃんの顔形グミが５つ入り！
食べた後は何を入れようか迷ってしまう、丸型の缶がキュートです♪
（10）ICOCA プリントクッキー
JR西日本ICカード「ICOCA」のデザインが全体にあしらわれたクッキー缶です。
中身もまさかのICOCAデザインクッキー！
西日本のお土産にぴったり♪
販売価格：825円（税抜）
２．発売日
2025年10月29日（水）
３．販売箇所
(1)～(6)の商品
・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」（https://www.trainbox.jp）
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」
（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）
・トレインボックス WESTERモール店 (https://wester-mall.westjr.co.jp/)
(1)～(9)の商品
・JR西日本京阪神エリアの駅ナカ店舗（詳細別紙１）
(10)の商品
・JR西日本京阪神エリアの駅ナカ店舗（詳細別紙２）
※店舗により一部商品のお取り扱いのない場合がございます。
4．おしらせ
・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。
・記載の販売価格は、ECサイトでの税込価格となります。
（販売箇所によっては販売価格が異なる場合がございます。）
・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。
・販売箇所によって取扱商品が異なります。発売開始日に商品がご用意
出来ていない場合もありますので、ご了承ください。
・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
・一部実際の車両・標記と異なる場合がございますのでご了承ください。
・以下の公式SNSでも当商品をご紹介いたします。
「トレインボックス」（ジェイアール西日本商事株式会社）
Facebook：https://www.facebook.com/jrwtrading/
X(旧Twitter)：https://x.com/TRAIN_BOX
Instagram：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/(https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/)
プレス：https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/10/page_29317.html