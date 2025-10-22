【イコちゃん２２周年記念！💙】「 カモノハシのイコちゃん」特別コラボグッズ＆お菓子が新登場！

写真拡大 (全20枚)

西日本旅客鉄道株式会社


　2025年11月1日に、ＪＲ西日本のＩＣカード「ICOCA」のキャラクター“カモノハシのイコちゃん”が22周年という特別な記念日を迎えます。この節目を祝して、多くの人に愛され引退が惜しまれる伝説の“ドクターイエロー”との待望のコラボレーショングッズを１０月２９日に発売します！


　爽やかなブルーと希望に満ちた鮮やかなイエローのコントラストが心踊る雑貨16アイテムに加え、


見ているだけでワクワクし、食べて幸せになれるお菓子を4アイテムご用意しました。


　毎日の通勤・通学に小さな喜びを、旅のお土産に特別な思い出と感動を手に入れていただき、これからもイコちゃんと一緒に、素敵な毎日をお過ごしください♪


１．商品詳細・画像等


販売価格：600円（税抜）本体サイズ：W150×H155mm
（1）ミニ巾着（グリーン/イエロー/ブラウン）

小物を入れるのにちょうどいい、日常で使いやすいサイズ感のミニ巾着です♪


ぜひ旅のお供につれていってください！





（2）スクエアメモパッド（グリーン/イエロー/ブラウン）

日常で使いやすいスクエア型のメモ用紙です。


贅沢に４種のデザインが計100枚入り！


イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体のデザインがあります。





販売価格：400円（税抜）　本体サイズ：W100×H100mm



販売価格：600円（税抜）　本体サイズ：H110×W85mm
（3）プチポーチ（グリーン/イエロー/ブラウン）

便利なカラビナ付きのプチポーチです。


リュックやカバンにつけると、小物整理が簡単♪


イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体デザインがあります。





（4）クリアファイル2枚セット（A4＆A5）（グリーン＆ピンク/イエロー＆レッド/ブラウン＆グリーン）

A4とA5のサイズのクリアファイルセットです。


サイズ違いで便利ですよ♪


イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体デザインがあります。





販売価格：600円（税抜）本体サイズ：A4＆A5



販売価格：300円（税抜）本体サイズ：W90×H175mm　
（5）クリアシール（グリーン/おでかけ/ピンク）

イコちゃんのいろんな表情が可愛いクリアシールです。


スマホやパソコンにぺたぺた貼って楽しもう♪


イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体のデザインがあります。





（6）蛍光付箋

分かりやすい！青＆黄色の蛍光付箋セットです


大切なメモもこれなら忘れない鮮やかさ♪


イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインです。





本体サイズ：W60×H75mm　本体サイズ：W60×H75mm


販売価格：1,470円（税抜）
（7）カモノハシのイコちゃん　型抜きクッキー

イコちゃんの形をした可愛らしいクッキーです。


トランクからイコちゃんが飛び出しているデザインの缶は、食べ終わってもコレクターアイテムとして楽しめますね♪旅行の想い出に、お土産に、イコちゃんを持って帰ろう！





（8）カモノハシのイコちゃん　プリントクッキー

イコちゃんのイラストがひとつひとつ印刷された、可愛らしい一口サイズのクッキーです♪


全部で４種類の絵柄がランダムで入っています。


旅行の楽しい想い出が詰まったパッケージにも注目！





販売価格：880円（税抜）


販売価格：810円（税抜）
（9）カモノハシのイコちゃん　グミ缶

爽やかなソーダ味ですっきりとした味わいの、イコちゃんの顔形グミが５つ入り！


食べた後は何を入れようか迷ってしまう、丸型の缶がキュートです♪





（10）ICOCA　プリントクッキー


JR西日本ICカード「ICOCA」のデザインが全体にあしらわれたクッキー缶です。


中身もまさかのICOCAデザインクッキー！


西日本のお土産にぴったり♪













販売価格：825円（税抜）

２．発売日

2025年10月29日（水）


３．販売箇所

　(1)～(6)の商品


・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」（https://www.trainbox.jp）


・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」　


（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）


・トレインボックス　WESTERモール店　(https://wester-mall.westjr.co.jp/)


　(1)～(9)の商品


・JR西日本京阪神エリアの駅ナカ店舗（詳細別紙１）　


　(10)の商品


・JR西日本京阪神エリアの駅ナカ店舗（詳細別紙２）　



※店舗により一部商品のお取り扱いのない場合がございます。


4．おしらせ

・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。


また、急遽販売を終了する場合がございます。


・記載の販売価格は、ECサイトでの税込価格となります。


　（販売箇所によっては販売価格が異なる場合がございます。）


・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。


・販売箇所によって取扱商品が異なります。発売開始日に商品がご用意


出来ていない場合もありますので、ご了承ください。


・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。


・一部実際の車両・標記と異なる場合がございますのでご了承ください。


・以下の公式SNSでも当商品をご紹介いたします。


　「トレインボックス」（ジェイアール西日本商事株式会社）


Facebook：https://www.facebook.com/jrwtrading/


X(旧Twitter)：https://x.com/TRAIN_BOX


Instagram：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/(https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/)


　 プレス：https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/10/page_29317.html