【イコちゃん２２周年記念！💙】「 カモノハシのイコちゃん」特別コラボグッズ＆お菓子が新登場！

2025年11月1日に、ＪＲ西日本のＩＣカード「ICOCA」のキャラクター“カモノハシのイコちゃん”が22周年という特別な記念日を迎えます。この節目を祝して、多くの人に愛され引退が惜しまれる伝説の“ドクターイエロー”との待望のコラボレーショングッズを１０月２９日に発売します！

爽やかなブルーと希望に満ちた鮮やかなイエローのコントラストが心踊る雑貨16アイテムに加え、

見ているだけでワクワクし、食べて幸せになれるお菓子を4アイテムご用意しました。

毎日の通勤・通学に小さな喜びを、旅のお土産に特別な思い出と感動を手に入れていただき、これからもイコちゃんと一緒に、素敵な毎日をお過ごしください♪

１．商品詳細・画像等

販売価格：600円（税抜）本体サイズ：W150×H155mm（1）ミニ巾着（グリーン/イエロー/ブラウン）

小物を入れるのにちょうどいい、日常で使いやすいサイズ感のミニ巾着です♪

ぜひ旅のお供につれていってください！

（2）スクエアメモパッド（グリーン/イエロー/ブラウン）

日常で使いやすいスクエア型のメモ用紙です。

贅沢に４種のデザインが計100枚入り！

イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体のデザインがあります。

販売価格：400円（税抜） 本体サイズ：W100×H100mm

販売価格：600円（税抜） 本体サイズ：H110×W85mm（3）プチポーチ（グリーン/イエロー/ブラウン）

便利なカラビナ付きのプチポーチです。

リュックやカバンにつけると、小物整理が簡単♪

イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体デザインがあります。

（4）クリアファイル2枚セット（A4＆A5）（グリーン＆ピンク/イエロー＆レッド/ブラウン＆グリーン）

A4とA5のサイズのクリアファイルセットです。

サイズ違いで便利ですよ♪

イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体デザインがあります。

販売価格：600円（税抜）本体サイズ：A4＆A5

販売価格：300円（税抜）本体サイズ：W90×H175mm（5）クリアシール（グリーン/おでかけ/ピンク）

イコちゃんのいろんな表情が可愛いクリアシールです。

スマホやパソコンにぺたぺた貼って楽しもう♪

イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインと、イコちゃん単体のデザインがあります。

（6）蛍光付箋

分かりやすい！青＆黄色の蛍光付箋セットです

大切なメモもこれなら忘れない鮮やかさ♪

イコちゃんとドクターイエローがコラボしたデザインです。

本体サイズ：W60×H75mm 本体サイズ：W60×H75mm販売価格：1,470円（税抜）（7）カモノハシのイコちゃん 型抜きクッキー

イコちゃんの形をした可愛らしいクッキーです。

トランクからイコちゃんが飛び出しているデザインの缶は、食べ終わってもコレクターアイテムとして楽しめますね♪旅行の想い出に、お土産に、イコちゃんを持って帰ろう！

（8）カモノハシのイコちゃん プリントクッキー

イコちゃんのイラストがひとつひとつ印刷された、可愛らしい一口サイズのクッキーです♪

全部で４種類の絵柄がランダムで入っています。

旅行の楽しい想い出が詰まったパッケージにも注目！

販売価格：880円（税抜）販売価格：810円（税抜）（9）カモノハシのイコちゃん グミ缶

爽やかなソーダ味ですっきりとした味わいの、イコちゃんの顔形グミが５つ入り！

食べた後は何を入れようか迷ってしまう、丸型の缶がキュートです♪

（10）ICOCA プリントクッキー

JR西日本ICカード「ICOCA」のデザインが全体にあしらわれたクッキー缶です。

中身もまさかのICOCAデザインクッキー！

西日本のお土産にぴったり♪

２．発売日

販売価格：825円（税抜）

2025年10月29日（水）

３．販売箇所

(1)～(6)の商品

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」（https://www.trainbox.jp）

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」

（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）

・トレインボックス WESTERモール店 (https://wester-mall.westjr.co.jp/)

(1)～(9)の商品

・JR西日本京阪神エリアの駅ナカ店舗（詳細別紙１）

(10)の商品

・JR西日本京阪神エリアの駅ナカ店舗（詳細別紙２）

※店舗により一部商品のお取り扱いのない場合がございます。

4．おしらせ

・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。

・記載の販売価格は、ECサイトでの税込価格となります。

（販売箇所によっては販売価格が異なる場合がございます。）

・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

・販売箇所によって取扱商品が異なります。発売開始日に商品がご用意

出来ていない場合もありますので、ご了承ください。

・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

・一部実際の車両・標記と異なる場合がございますのでご了承ください。

・以下の公式SNSでも当商品をご紹介いたします。

「トレインボックス」（ジェイアール西日本商事株式会社）

Facebook：https://www.facebook.com/jrwtrading/

X(旧Twitter)：https://x.com/TRAIN_BOX

Instagram：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/(https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/)

