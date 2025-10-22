光学分解能 2 μm以下、省設置スペース対応の微小ビーム径測定用ビームプロファイラ追加ラインアップのお知らせ

株式会社光響

株式会社光響は、当社が取り扱うビームプロファイラ製品、「微小ビーム径測定光学系」シリーズにおいて、設置スペースの制約に対応する横置き型微小ビーム径測定用ビームプロファイラ（LBP-C05VIS-BE-SP01）の販売を開始しました。

ビームプロファイラは、レーザーの出射ビームの断面形状や強度分布、ビーム径の変化などを可視化・数値化する測定機器であり、開発・製造・品質管理におけるビーム特性の評価に不可欠です。用途や測定対象の波長、ビーム径、出力レベルに応じた製品選定が必要となります。

当社ではこれまで、標準的なカメラ式ビームプロファイラでは測定が困難な30 μm以下のビーム径測定に対応する「微小ビーム径測定光学系」を開発してきました。今回新たにラインアップに加わった横置き型ビームプロファイラ（LBP-C05VIS-BE-SP01）は、限られた高さや設置スペースに対応可能な横向き構造と、カメラ一体型設計 を採用したモデルです。従来の縦置き構成では設置が難しかった装置内組み込み用途や実験環境にも柔軟に対応でき、ビームプロファイラ測定の適用範囲をさらに拡大します。

当社では、製品の選定や測定環境に合わせた導入提案に対応しており、各種ビームプロファイラや関連オプションを組み合わせた最適な計測ソリューションをご提供いたします。デモ機を用いた検証も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 製品概要

・製品名：横置き型微小ビーム径測定用ビームプロファイラ

・型式 ： LBP-C05VIS-BE-SP01

・価格 ：お問い合わせください https://www.symphotony.com/laseview_contact/

・納期 ：お問い合わせください https://www.symphotony.com/laseview_contact/

・URL ：https://www.symphotony.com/products/laseview/lbp-c05vis-be-sp01/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザープロセシング部

担当：滝澤

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/laseview_contact/

Tel : 080-8841-1453 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：profiler-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ・特徴・外形図

■ 主要仕様

弊社技術資料公開サイトから無料ダウンロード頂けます。

https://www.symphotony.com/products/laseview/bp-technical-sheet/

* 微小ビーム径測定光学系解説ガイド を選択下さい。



■ 【参考】微小ビーム径測定光学系を用いたビームプロファイラ計測イメージ

波長343nm 集光径(1/e2 )14.6μm