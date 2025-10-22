¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¡¦¶õÇµ¤ß¤æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ëー¥É¥ë¥ì¥¹¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿ー REIZ¡Ê¥é¥¤¥Ä¡Ë¡×¤òÂÎ¸³¡ªÈþ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òËá¤Â³¤±¤ëÈà½÷¤¬Áª¤ó¤À¼¡À¤ÂåÈþÍÆµ¡´ï¤È¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡REIZ¤Î»Ü½Ñ¤òÂÎ¸³Ãæ¤Î¶õÇµ¤ß¤æ¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒBARNUM¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾ÈøÈþÆÁ¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¹ñ»ºÈþÍÆµ¡´ï ¡Ö¥Ëー¥É¥ë¥ì¥¹¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿ー REIZ¡Ê¥é¥¤¥Ä¡Ë¡× ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¤Î½÷Í¥ ¶õÇµ¤ß¤æ¤µ¤ó ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤¹¤ë¶õÇµ¤µ¤ó¤Ë¡¢¿Ë¤ò»È¤ï¤º¤ËÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò¤È¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ëー¥É¥ë¥ì¥¹¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿ー REIZ¡×¤Ï¡¢¿Ë¤ò»È¤ï¤º¤Ë¹â°µ¥¨¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤ªÈ©¤ËÆÏ¤±¤ë¼¡À¤ÂåÈþÍÆµ¡´ï¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¶õÇµ¤ß¤æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢
¿Ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤µ»Ë¡¤È¤ªÊ¹¤¤·¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´é¤ËÈþÍÆ±Õ¤òÊ®Ì¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÄË¤ß¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´é¼þ¤ê¤âÅö¤Æ¤Æ²¼¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë°ú¤¾å¤¬¤ë´¶¿¨¤È¡¢È©¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇË»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ê·Ú¤Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤òÂ³¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¶õÇµ¤µ¤ó¡£REIZ¡Ê¥é¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Äー¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õÇµ¤ß¤æ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2007Ç¯¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£À±ÁÈ¸ø±é¡Ø¤µ¤¯¤é¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤à¡£
À±ÁÈ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥È¥ê¥ª¤ä¥³ー¥é¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¡£Âç·à¾ì¸ø±é¡ØENTER TAINER¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¥«¥²¥½¥í¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç³èÌö¡£
2017Ç¯¡¢¡Ø¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ô¥ó¥Ñー¥Í¥ë¡Ù¤ò¤â¤Ã¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂ´¶È¡£
ÂàÃÄ¸å¤âÉñÂæ¤ä¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢CM½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£
¸½ºß¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÈþ¡×¤È¡Ö¿´¤ÎÉ½¸½¡×¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
REIZ¡Ê¥é¥¤¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖREIZ¡Ê¥é¥¤¥Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBARNUM¤¬³«È¯¤·¤¿¹ñ»º¤Î¥Ëー¥É¥ë¥ì¥¹¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿ー¡£
ÆÈ¼«¤Î¹â°µ¥¨¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¿Ë¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ªÈ©¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¿Ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤áÄË¤ß¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ê¤·
- È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆ³Æþ
- ¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÆ³Æþ¼ÂÀÓÂ¿¿ô
- ´é¡¢ÏÓ¡¢µÓ¡¢¼ó¤Ê¤ÉÂÎÁ´ÂÎ¤Ë»È¤¨¤ë
- »Ü½Ñ»þ´Ö¤Ï20Ê¬¼å
REIZ¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¡×¡ÖÂ¨¸úÀ¡×¡ÖºÆ¸½À¡×¤Î3¤Ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÈþÍÆÆ³Æþµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBARNUM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBARNUM¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¤È¥«¥é¥À¤ËÍ¥¤·¤¤¥³¥È¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÈþÍÆµ¡´ï¡¦²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ì²Ã¹©¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥§¥ó¤òÆÈ¼«½èÊý¤·¤¿¡ÖFine Graphene¡×¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¶õ¹Á¡¦É´²ßÅ¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÈÎÏ©¤òÄÌ¤¸¡¢Èþ¤È·ò¹¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒBARNUM
¹ÊóÃ´Åö¡§¶¿¸¶
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è°¦Åæ2-5-1 °¦Åæ¥°¥êー¥ó¥Ò¥ë¥ºMORI¥¿¥ïー34F
TEL¡§03-6773-7499
MAIL¡§info@barnum.co.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://barnum.jp