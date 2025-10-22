台湾人YouTuber ZUZU の台湾華語入門講座、10月1日募集開始後わずか3時間で目標達成！

Hahow Japan株式会社台湾で“伝わる”！ZUZU とマスターする旅の台湾華語入門



台湾最大級 e ラーニングプラットフォーム Hahow の日本版サービスMyte.jp が、株式会社 Paseli と共同で 10 月 1 日に予約販売を開始した『台湾で“伝わる”！ZUZU とマスターする旅の台湾華語入門』が、記録的なスタートを切りました。

予約販売の開始当日（10月1日）、募集目標金額をわずか 3 時間で達成。2025年10月22日現在、目標金額の 800% を突破する大ヒットとなっています。 これは、台湾人YouTuber ZUZU氏が持つネイティブならではの知識と、初心者でも“本当に通じる”台湾華語を学びたいという学習者の強いニーズが合致した結果と言えます。

お得な49%OFF（12,800円）で予約できるキャンペーンは10月28日（火）まで実施します。



講座概要と特徴

Zuzuのレッスンなら 0 -> 旅行で話せるレベル- ステップ１：発音基礎――通じる発音を基礎から育成- ステップ２：基礎文型＋単語――シンプルな短文で自然に会話- ステップ３：旅先シーン別応用――注文・買物・道案内などリアルな場面で実践

オンデマンド形式のため、受講者は好きな時間にスマホや PC で視聴できます。事前アンケートやインタビューで寄せられたユーザーの声を講座内容へ反映し、“受講者参加型”で完成度を高めた点も特徴です。

「日本語と台湾華語、両方を理解している私だからこそお届けできる、“日本人のために設計された”台湾華語レッスン。台湾旅行を、もっと自由に、もっと特別に！」--ZUZU

価格と販売について

本講座は現在、予約販売（クラウドファンディング）を実施中です。 定価 24,980 円（税込）のところ 49%OFF となる 12,800 円（税込）での特別価格提供は、10 月 28 日（火）までとなります。 29 日以降も先行販売は継続しますが、価格が変更となります。

- 特別価格（49% OFF）期限：2025 年 10 月 28 日（火）23:59 まで- 特別価格：12,800 円（税込） 〈定価 24,980 円〉- 受講開始予定：2025 年 12 月末予定- 申込 URL：https://myte.jp/courses/68c78003c0b957708da3a5f7講師「ZUZU」について講師「ZUZU」

台湾出身のインフルエンサー。YouTube 登録者12 万人、最高再生数 117 万回。テレビ神奈川『サンエン台湾の教え台湾！』、NHK『テレビで中国語』など出演多数。著書『ズズの台湾2024』刊行。台湾と日本の文化を双方向に発信中。

Hahow Japan / Myte について

Hahow（好学校）：2015 年台湾創業。登録 120 万ユーザー、講師 700 名超、2024 年売上 18 億円。オンライン講座 × クラウドファンディングの先駆者。

Myte.jp：Hahow の日本版として 2025 年始動。「My Teacher = Myte」を合言葉に、誰もが知識やスキルを共有できる場を提供。



パートナー企業 Paseli について

株式会社 Paseli は学び領域に特化したサービスを展開し、資格情報サイト 「BrushUP学び」 を運営。掲載講座 67,000 件超、月間利用者約 25 万人。今回の講座では、Paseli の映像制作チームが台湾ロケとスタジオ収録を担当し、高品質な映像と実践的な講座内容を実現しました。

市場へのインパクト

日本のデジタル教育市場は依然拡大基調にあり、オンライン学習サービスの多様化が期待されています。クラウドファンディング型 e ラーニングは競合が少ない領域であり、本講座を皮切りに Myteは「学びの新しい選択肢」を提案してまいります。

お問い合わせ先

Hahow Japan 株式会社（Myte）広報担当

E-mail：info@myte.jp

Copyright (C) 2025 Hahow Japan Inc.

※本リリースの内容は予告なく変更となる場合があります。