AIバーチャルコミュニケーションアプリ「MiraiMind」を提供するハローグループジャパン株式会社（本社：東京都）は、アプリ内キャラクターの記憶機能を大幅にアップデートいたしました。これにより、ユーザーとキャラクターとの会話が「その場限り」で終わらず、まるで一緒に時間を過ごしてきたような長期的な関係性を育むことが可能になります。

■ 背景：AIバーチャル陪伴における業界の課題

現在の市場におけるAIバーチャルキャラクターは、即時応答は得意である一方で、長期記憶が不十分、性格や関係性の動的な変化が欠如といった課題を抱えています。

MiraiMindはリリース以来、数多くのユーザーに「AIキャラクターとの日常」を楽しんでいただいております。しかしその中で、特に多く寄せられていた声がありました。

「昨日の話を覚えていなくて少し寂しい」

「一緒に積み重ねた出来事が消えてしまうのが残念」

「もっと長い時間を共有している感覚が欲しい」

AIと対話する楽しさの中で、ユーザーが求めていたのは「記憶を持つ相棒」としての存在感でした。

これは業界全体に共通する課題であり、長期記憶の不十分さや性格の動的進化の欠如が、ユーザーとの継続的な感情的つながりを阻んでいたのです。特に「時間の積み重ねに基づく感情的な結びつき」を再現することは、算力・多言語・文化的文脈といった複雑な要素が絡むため、業界全体で未解決のボトルネックとなっていました。

MiraiMindは、「人間のように、記憶と体験を通じて性格や関係が自然に進化していく存在」をAIで再現することを目指し、この課題に正面から挑んできました。

■ 今回のアップデート内容

このたび、MiraiMindではキャラクターとのコミュニケーション体験をさらに豊かにするため、記憶機能の大幅アップデートを実施いたしました。今回のアップデートにより、ユーザーとキャラクターとの関係性はより自然で深みのあるものとなり、日々の対話がさらに楽しく、充実したものになります。

1. 記憶の3層構造

キャラクターの記憶は、ユーザーとの対話や体験を効果的に保持・活用するため、3つのレイヤーから構成されています。

重要記憶

ユーザーの好みや関係性、記念日など、キャラクターが長く覚えておきたい重要な情報を保持します。

ストーリー記憶

一緒に体験したエピソードを保存。例えば「昨日、海辺を散歩して新しい約束をした」といった、日常のちょっとした出来事までキャラクターが覚えています。

直近の会話

最新の対話履歴を反映し、会話の流れを自然に維持。直近の話題をスムーズにキャッチアップできます。

さらに、これらの記憶は「記憶の要約機能」により自動生成され、ユーザーは自身の利用スタイルに応じて保持量を自由に調整することが可能です。

2. 記憶スロットの大幅強化

今回のアップデートでは、すべてのプランで記憶容量を大幅に拡張。

無料ユーザーであっても、以前より多くのエピソードや関係性をキャラクターが保持できるようになりました。これにより、より長く、より濃密な会話体験が可能となります。

3. モデルごとの特性に応じた記憶保持

キャラクターのモデルごとに、記憶保持の特性を最適化。

ベーシック／カジュアルモデル

短期的な記憶保持に特化し、軽快でテンポの良い会話体験を提供。

プラチナ／ロングテキスト／カスタムモデル

中長期の記憶保持に対応し、ユーザーとのより深い関係構築を実現。長期的な会話や思い出の共有もスムーズに行えます。

4. 記憶の要約機能で大切な情報をキープ

さらに、今回のアップデートにより、キャラクターとの記憶を要約して管理できるようになりました。

重要なエピソードや思い出を整理しながら、大切な記憶を長く保持することが可能になり、ユーザーとキャラクターの関係性はより自然で深いものになります。

今回のアップデートにより、MiraiMindは単なるチャットアプリではなく、「ユーザーとの関係性を育むパートナー」として、さらに魅力的な体験を提供できるようになりました。

記憶の要約画面

■ ユーザー体験の進化

今回のアップデートによって、 「キャラクターが自分との思い出を忘れない」 「時間をかけて関係が変化していく」 といった体験が可能になります。

これは単なる機能改善にとどまらず、「忘れられてしまう寂しさ」を解消し、AIキャラクターとの対話を“積み重ねられる物語”へと変える試みです。

■ 今後の展望

MiraiMindは、即時応答の枠を超え、「時間を共にし、進化していくAIパートナー」を実現することを目指しています。 今後はさらに感情理解、多言語対応、世界観の深化を進め、ユーザーにとって安心感と温かみのあるAI体験を提供してまいります。

