【まもなく発売開始】第二弾！SWISS MILITARY純鉄製中華鍋｜超速熱伝導・軽量・焦げ付き防止

- 超速熱伝導！熱がサッと伝わる、圧倒的な熱伝導率！直火もIHでもOK！- 高温窒化処理されて錆びにくい、耐久性も向上！ノンコーティングなのに焦げ付きにくい。- 深型設計で使い方が広がる！超軽量で誰でも片手で簡単に振ることができます。

第１弾では、300人以上の応援をいただき、購入総額は2,369,440円達成しました。

皆様のご好評により、今回は大きいサイズの24cmが新登場！

高純度精鉄

精鉄とは

・非常に優れた熱伝導性を持っています。

この特徴により、火力を素早く受け取り、鍋全体に均等に熱を伝えることができます。食材を均一に加熱できるため、焦げつきを防ぎ、料理の味や出来栄えを高めることができます。例えば、卵焼きを作る際にも、ムラなく柔らかく美味しく焼くことが可能です。

・鉄分補給にも役立ちます。

鉄分を含むことで、料理の過程で微量の鉄分が食材に溶出し、鉄分補給にも役立ちます。

精鉄の材質は、使い込むほどになると、表面が滑らかになり、食材が付きにくくなります。これにより、お油を少なく使っても美味しい料理が作れるようになり、健康的な低脂肪調理が可能になります。

驚くほど熱伝導率

純鉄の良さで、熱を均一に、深く。食材の旨みを一気に引き出す。

熱伝導率が高いため、素材の芯までしっかり熱が届き、外の旨みを逃がすことなく美味しさを閉じ込められます。また、待ち時間が少なく、スピーディーな調理も実現できます。

高温窒化処理とは

金属材料を窒素ガス雰囲気中で高温加熱し、表面に窒化層を形成させる技術です。自動車部品、航空機部品、工具など、高い信頼性が求められる分野で広く利用されています。

この処理により、SWISS MILITARY 中華鍋は通常の鉄製鍋よりも錆びにくく、硬度が大幅に向上し、耐久性も高まり、長期使用に耐えます！

焦げ付きにくい

表面に「雪の結晶」をモチーフにした特殊な凹凸模様を採用。これにより、焦げ付き防止力が大幅に向上しました。

・空気層の形成:六角形の凹凸が食材と鍋の接触面積を最小化し、微細な空気層を作り出して、食材の密着を効果的に防止します。

・均一な熱伝導:雪の結晶のような幾何学模様が熱の拡散を促進して、局所的な過熱を防ぎ、油の使用量を抑えたヘルシー調理が可能です。

・耐久性の向上:従来のテフロン加工とは異なり、物理的な凹凸構造のため、長期間使用しても剥がれや劣化が起こりません。

コーティング無し

SWISS MILITARY ミニ中華鍋の表面に特定のコーティングや塗装を一切施さないから、高温での調理にも対応でき、塗装が剥がれて食材に混入する心配もない。

そして、最も重要な特性として、「長期的に使える耐久性」を持つことが挙げられます。純鉄は非常に頑丈な素材であり、適切に手入れをすれば、数十年、或いは一生使い続けることが可能となります。

鉄なのに超軽量

900gの超軽量で，小指1本で楽々持ち上げられます。

従来の鉄製鍋に比べて軽量化を実現。

片手で簡単に振ることができます。

深型設計で使い方が広がる！

炒めるだけでなく、煮る・揚げる・焼くなど、さまざまな調理法に対応。

IH・ガス火両対応ですので、どんなコンロでも使えます。

透明な蓋が付いており、調理の進捗状況をいつでも把握できます

取っ手の先端には丸穴が空いているため、S字フックにかけて収納可能。小さいのでサッと取り出して、パッと料理。

洗浄方法

使用後は必要に応じて、水またはぬるま湯とタワシで洗います。ゴシゴシしても大丈夫。洗剤を使っても大丈夫ですが、基本的に洗剤はいりません。もしもこびりついた汚れがある場合は、水を張ってしばらく加熱してから洗うと落ちやすいです。ヘラなどでこそげとってもOK。最後にさっと火にかけて乾かすだけ。「サビにくく」、「焦げつきにくい」末永く使える相棒です。製品名:SWISS MILITARY 中華鍋重量(蓋無し):900g(24cm)/700g(20cm)蓋の重さ:600g(24cm)/470g(20cm)サイズ:24cm/20cm深さ:10cm(24cm)/9.5cm(20cm)生産国:中国