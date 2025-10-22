【MINISFORUM】Japan IT Week【秋】にて2つのAIワークステーションを正式発表

MICRO COMPUTER (HK) TECH LIMITED

高性能AIミニPCの開発に注力するテクノロジー企業MINISFORUM（ミニスフォーラム）は、本日、待望のAIミニワークステーション「MS-S1 MAX」と「MS-02 Ultra」をJapan IT Week Autumn 2025にて正式に発表しました。

MINISFORUMにとって日本は重要な戦略市場の一つであり、同社がこの地域で影響力のあるAIミニPCブランドとなるというビジョンにおいて重要な役割を果たしています。コンパクトサイズのPCで知られるMINISFORUMは、小規模な生活空間や作業環境に最適な高性能かつ省スペースなソリューションを提供することに尽力しています。MS-S1 MAXとMS-02 Ultraはその理念を体現しており、日本の高速かつ空間効率を重視するライフスタイルの中で、プロフェッショナルから一般ユーザーまでの進化するニーズに応える最先端技術を提供します。

パワフルかつインテリジェント、MS-S1 MAXがプロフェッショナル用途を実現

MINISFORUM プロダクトディレクター JiangXue、MINISFORUM シニアプロダクトディレクター Michael Jin、MINISFORUM JP ジェネラルマネージャー Yuki Tanio、Links ディレクターの Daiji Ishizuka、MINISFORUM ブランド & マーケティングディレクター Emily Yeh（左から右）

AIワークフローを高速かつ効率的に強化

MS-S1 MAXは、先進的なAIモデルをローカルで比類なき速度と効率で実行できるよう設計されています。その主な性能は以下の通りです。

- 総合AI演算性能：126 TOPSに達し、RTX 4090の2.2倍のAI性能を実現。- GPU性能：ノートPC向けRTX 4070クラスのGPU性能を搭載。- NPUアクセラレーション：50 TOPSのNPUを内蔵し、大規模モデルやマルチモーダルタスクのローカル処理をシームレスに行います。

AIニーズの拡大に合わせてスケールを容易に拡張できる

MS-S1 MAXの卓越したスケーラビリティにより、ユーザーはニーズの拡大に応じて計算能力を柔軟に拡張できます。

- 単一マシン：1200億パラメータを持つGPT Q4モデル（32.56 tok/sec）をスムーズに動作させます。- デュアルマシンクラスター：2350億パラメータのQ4モデルを実行可能です。- 大規模クラスター：より多くのクラスター構成により、Deepseek-R1 6710億パラメータのQ4モデルを実行する能力も備えています。- 柔軟な構成：システムはデスクトップ構成とラック構成の間を容易に切り替えることができ、個人環境から大規模な企業クラスターまで幅広く対応します。多用途な接続性と安定したパフォーマンスの融合

コンパクトな設計でありながら、豊富な高速I/Oポートと安定した電力供給により、要求の厳しいワークロードでも一貫した性能を確保します。

MS-02 Ultra：多用途な使用を支える安定したパフォーマンス

- 高速I/Oポート：デュアルUSB4 V2（80Gbps）、デュアルUSB4（40Gbps）、デュアル10GbE（10 Gigabit Ethernet）、および独自のPCIe拡張スロットを搭載。- 安定した電力供給：グローバル認証を取得した320W PSUによって駆動され、最大160Wのピーク電力能力と、安定した130W負荷での信頼性の高い動作を実現します。MINISFORUM シニアプロダクトディレクターの Michael Jin が、MS-S1 MAX を紹介しました。

MS-02 Ultraは、高性能と驚くほどコンパクトな4.8L設計を完璧に融合させ、小型フォームファクター・ワークステーションの可能性を再定義します。洗練された効率的なフォームでデータセンター級の計算能力をデスクトップにもたらします。

AI駆動コンピューティングの新時代

- コンパクト設計：わずか4.8Lの筐体に高性能を凝縮。- プロフェッショナル仕様：ECCメモリと3つの拡張スロットを備え、優れた柔軟性と長期的な信頼性を提供。- 高速データ転送：アップグレードされたPCIeインターフェースは、前世代の最大4倍の帯域幅を実現し、より高速なデータ転送とスムーズなマルチタスク処理を保証します。- 安定性能：カスタム設計の熱管理システムと内蔵350W電源により、高負荷作業時でも安定した性能を維持します。MINISFORUM プロダクトディレクターの JiangXue が、MS-02 Ultra を紹介しました。

「MS-S1 MAXとMS-02 Ultraの発売は、MINISFORUMがAIコンピューティング分野を革新するという使命において重要なマイルストーンであり、プロフェッショナルおよび企業の高まるニーズに応える強力でスケーラブルかつコンパクトなソリューションを提供するものです。」MINISFORUM会長 Roy Jiang

日本がこのビジョンにおいて重要な役割を果たす中、MINISFORUMは革新の限界を押し広げ、次世代のAI駆動アプリケーションに必要なツールを提供し続けています。高性能コンピューティングへの需要が高まる中、MINISFORUMは研究開発からゲーム、コンテンツ制作に至るまで、多様な分野のユーザーを支援する最先端技術の提供に専念しています。MS-S1 MAXとMS-02 Ultraによって、MINISFORUMはコンパクトで高性能なAIコンピューティングソリューションの分野を先導し、コンピューティングの未来を再定義することを誇りとしています。

MINISFORUMについて

2018年に設立されたMINISFORUMは、「テクノロジーを日常生活に取り入れる」ことに専念しています。同ブランドはAI研究をPCの設計、生産、製造に応用し、AI PC、NAS、AIワークステーション、ゲーミングPC、アクセサリーなど、幅広い分野で高性能なコンピューターソリューションを提供しています。現在、MINISFORUMは世界中で400万人以上のユーザーを有し、150か国以上でグローバルに展開しています。

