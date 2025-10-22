「幻想神域 -Another Fate-」ついに迎える12周年を先駆け特設サイトが公開！幻神がもらえる記念キャンペーンも開催！

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、生誕12周年を記念する特設サイトを公開しました。あわせて、豪華特典がもらえる「カムバック＆ありがとうプレゼントキャンペーン」の開催が決定したことをお知らせいたします。

生誕12周年を記念した特設サイトを公開！

2025年10月31日（金）に正式サービスの開始から12周年を迎える本作は、これを記念した特設サイトを公開しました。特設サイトを飾る幻神「クロノス」を起用した新規描き下ろしイラストは壁紙としてダウンロードできますので、ぜひご覧ください！

【生誕12周年記念特設サイトURL】

https://genshin.moonrabi.jp/event/251022/

「カムバック＆ありがとうプレゼントキャンペーン」の開催が決定！

本作を遊んだことがある方や、今も遊んでいただいている方に感謝を込めて「カムバック＆ありがとうプレゼントキャンペーン」を開催します。条件を満たした方には、幻神を仲間にできる「【12周年記念】起源の鍵選択BOX」をはじめとした、冒険に役立つ様々な豪華アイテムをセットでプレゼントします。

【キャンペーン紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12701&mode=2&news_type=5(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12701&mode=2&news_type=5)

武器アバター「セラフィックマイク」が虹色ルーレットに新登場！

10月22日（水）より、豪華アイテムの獲得に挑戦できる虹色ルーレットに武器アバター「セラフィックマイク」とマントアバター「ハーモニーバード」が新登場しました。

【ラインナップ期間】2025年10月29日（水）メンテナンスまで

【ルーレット紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12706&mode=2&news_type=6(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12706&mode=2&news_type=6)

▼幻想神域公式サイト

https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS

◆アニメチックファンタジーMMORPG『幻想神域 -Another Fate-』 について

幻想神域はアニメ調のグラフィックで織りなされる、ファンタジーの世界を冒険するオンラインゲームです。

カワイイ系からイケメンまで総勢150体を超えて登場する、個性豊かなパートナー「幻神」や、ギルドの仲間と協力してダンジョンに挑んだり、自分だけのマイホームにフレンドを招いてプライベートな時間を過ごしたり、思うままの充実した生活を楽しむことができます。

◆ダウンロードはこちら(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)

※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

◆ゲーム概要

[ タイトル ] 幻想神域 -Another Fate-

[ ジャンル ] アニメチックファンタジーMMORPG

[ 対応環境 ] PC（Windows）

[ 開発会社 ] X-LEGEND Entertainment Corp.

[ 価格 ] 基本プレイ無料(アイテム販売制)

◆最新情報

公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS

公式X：https://x.com/genshin_PR

コピーライト：

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.

(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.