革新のゲーミングモニター「KEY TO COMBAT」、新モデル『H25Y7』登場！限時オファーで競技性と快適性の理想的な融合を実現

KTC科技日本株式会社

ゲーミングディスプレイブランド「KEY TO COMBAT」(KTC)は、eスポーツプレイヤー及び競技ゲーマーに向けて設計された24.5インチゲーミングモニター、新モデル『H25Y7(https://amzn.to/3JllRlc)』の発売を本日発表いたします。本モデルは、競技FPSで必要とされる超高速リフレッシュレートと、目への負担を軽減する「ハードウェア級低ブルーライト」を両立。さらに、発売を記念した限時オファーとして、特別割引クーポンを実施し、通常価格32,980円から5%オフの23,331円（クーポンコード：KEYH25Y7） でご提供します。

■ 勝利の鍵を握る、超高速・高応答のゲーミング体験

『H25Y7(https://amzn.to/3JllRlc)』は、競技の命運を分ける一瞬の動きをも逃さない、300Hz（320Hz OC可能）の超高リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を実現しました。Adaptive-Sync技術により、画面のティアリング（裂け）やスタッタリング（カクつき）を防止。銃を撃ち合う激しい戦場でも、敵の動きはブレず、滑らかでクリアな視界を提供し、プレイヤーを勝利へと導きます。

FHD 1080Pの解像度を、sRGB 119%の広色域カバー率とFast IPSパネルが鮮烈に表現。1000:1のコントラスト比とHDR10対応が、明暗の細部までくっきりと描き出し、ゲーム世界への没入感を大きく高めます。350cd/m²の輝度が、暗い場面でも見やすいバランスの良い視認性をサポートします。

■ 独自の「ハードウェア級低ブルーライト」で、長時間のバトルも快適に

最大の特長のひとつが、従来のソフトウェアフィルターとは一線を画す「ハードウェア級低ブルーライト」の採用です。有害なブルーライトを大幅に軽減しながらも、色味の劣化を最小限に抑え、より自然な発色を実現しました。さらに、フリッカーフリー（閃光防止）技術とのW対策により、長時間にわたるゲームプレイや在宅作業でも、目の疲れと負担を軽減。集中力を持続させ、最高のパフォーマンスを発揮するための環境を整えます。

■ 多彩な接続性と柔軟な設置で、あらゆるシーンに対応

HDMI 2.0を2系統、DisplayPort 1.4を1系統備えており、ゲーミングPCはもちろん、PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switchなど、多様なゲーム機とシームレスに接続可能です。スタンドはチルト（前後傾斜）、昇降、ピボット（縦回転）調整に対応し、VESA 100mm×100mm規格のマウントも利用できるため、デスク環境に合わせた最適な設置が行えます。

■ 【比較表で一目瞭然】ご自身のスタイルに最適な1台を選ぼう

『H25Y7(https://amzn.to/3JllRlc)』と、当社のハイエンドモデル『H25X7(https://amzn.to/3Wi6pcE)』、どちらを選べば良いか迷った方は、以下の比較表が最適な選択の助けになります。

■ 結局どちらを選ぶべき？ モデル選択のアドバイス

H25Y7(https://amzn.to/3JllRlc)がおすすめな方：

競技性と快適性のベストバランスを求める方。

長時間のゲームプレイでも目の疲れを軽減したい方。

圧倒的なコストパフォーマンスを重視する方。

H25X7(https://amzn.to/3Wi6pcE)がおすすめな方：

最高峰の性能を追求する競技志向のゲーマー。

リフレッシュレートの「滑らかさ」と、プロ級の色正確さの両方を求める方。

クリエイティブ作業も兼ねて使用したい方。

■ 安心の日本サポート

KEY TO COMBATは、すべてのお客様に安心してお使いいただくため、3年間の製品保証と12ヶ月の交換サービスをご提供しています。製品に関するご質問や不具合が生じた場合、迅速なサポートをご提供いたします。

■ 製品概要と購入方法この機会に、ご自身の「KEY TO COMBAT」となる一台を、特別価格でお求めください。

新モデル H25Y7 (https://amzn.to/3JllRlc)(クーポンコード: KEYH25Y7)

Amazon販売ページ: https://amzn.to/3JllRlc

ハイエンドモデル H25X7(https://amzn.to/3Wi6pcE) (クーポンコード: 10XBOX77)

Amazon販売ページ: https://amzn.to/3Wi6pcE

