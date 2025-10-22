韓国発『fave COFFEE』(フェイブコーヒー)が“ うざみちゃん ”と「TikTok Autumn Fest」に登場！10/24・25は、東京ららぽーと豊洲で“fave COFFEE”を先行体験

株式会社FCJ

株式会社FCJ（本社：大阪市中央区）は、韓国で創業41年の『M.I.COFFEE』が手掛ける大人気コーヒーブランド『fave COFFEE』の店舗を、2025年10月24日(金)・25日(土)にアーバンドック ららぽーと豊洲で開催される体験型オフラインイベント「TikTok Autumn Fest」に出店いたします！会場では、ブランドを象徴する1Lサイズの「グレートアメリカーノ」やオリジナルドリンクなど、10種類以上の人気メニューを提供予定です。

■ TikTok Autumn Fest 開催概要

・開催日程

2025年10月24日(金)・10月25日(土)



・開催時間

10月24日(金)：14:00～19:00

10月25日(土)：11:00～17:00



・会場

アーバンドック ららぽーと豊洲１（東京都江東区豊洲2-4-9）

https://maps.app.goo.gl/Br4MS3k4SiWE67qg6

屋台出展：1F シーサイドデッキ（屋外中庭）

巨大ライブペイント：1F ノースポートイベントスペース



・入場無料

※会場参加方法、ブースやステージコンテンツの参加方法等、詳細は下記特設サイトをご確認下さい。



・屋台決済方法

クレジットカード、QR決済、交通系IC 等（現金はご利用いただけません）



・特設サイト

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/68d10550b624c403487539af

fave COFFEEは大人気クリエイター "うざみちゃん ”とコラボ！！

fave COFFEEは、SNS総フォロワー数70万人、「TikTok上半期トレンド大賞2024」1minutes＋部門賞を受賞、大人気クリエイター ‘’ うざみちゃん ”とコラボが決定！！当日はうざみちゃんも現場に駆けつけてくれます！お楽しみに！！

うざみ @uzami_chan_(https://www.tiktok.com/@uzami_chan_)

東京‧関西を中心に全国で活動するクリエイター。グルメスポットや観光スポットを「正直レビュー」のスタイルで楽しく面白く紹介。総フォロワーは70万人以上！お店の雰囲気や面白さ、魅力を伝えることを意識した動画制作で2024年には「TikTok上半期トレンド大賞2024」で、1minutes＋部門賞を受賞。見た人に「次の日に行ってみる！」と思わせる発信を続けている！

【本件に関するお問い合わせ】

会社名：株式会社FCJ

所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場3-3-4 サカイビルディング4F

E-Mail : info@favecoffee.co.jp

Instagram公式アカウント ：https://www.instagram.com/favecoffee.japan

※ 公式ホームページは公開準備中ですが、取材等のご依頼も承っております。