【埼玉県】県ゆかりの選手が東京２０２５デフリンピックに出場します
埼玉県
【知事会見URL】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20251022.html(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20251022.html)
来月開催される東京２０２５デフリンピックに、３７名の県ゆかりの選手が出場します。本県から気軽に行ける距離で世界トップレベルの戦いが、予約不要、無料で観戦できるので、ぜひ会場で選手を応援し、大会を盛り上げましょう。
1 大会の概要
第25回夏季デフリンピック競技大会（2025／東京）
・会期 令和7年11月15日～26日
・会場 東京都、福島県、静岡県
・参加国 70～80か国・地域
・参加者数 約6,000人
・競技数 21
・特徴 〇日本で初開催
〇1924年にパリで第1回大会が開催されてから100周年
２ 県ゆかりの選手を応援しよう
(1) 県ゆかりの選手 １２競技・３７名
(2) 県ゆかりの選手一覧は「スポナビ！サイタマ！」で検索！
県ＨＰ「スポナビ！サイタマ！」の特集ページにパリオリンピック・パラリン
ピックに出場予定の県ゆかりの選手一覧を掲載しています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/feature/deaflympics/top.html
(3) 会場に足を運んで応援しましょう！
https://deaflympics2025-games.jp/main-info/venue/#gsc.tab=0