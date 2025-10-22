【埼玉県】県ゆかりの選手が東京２０２５デフリンピックに出場します

【知事会見URL】


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20251022.html(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20251022.html)




来月開催される東京２０２５デフリンピックに、３７名の県ゆかりの選手が出場します。本県から気軽に行ける距離で世界トップレベルの戦いが、予約不要、無料で観戦できるので、ぜひ会場で選手を応援し、大会を盛り上げましょう。



1　大会の概要


第25回夏季デフリンピック競技大会（2025／東京）


・会期　令和7年11月15日～26日


・会場 東京都、福島県、静岡県


・参加国　70～80か国・地域


・参加者数　約6,000人


・競技数　21


・特徴　　〇日本で初開催


　　　　　〇1924年にパリで第1回大会が開催されてから100周年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



２　県ゆかりの選手を応援しよう


(1) 県ゆかりの選手 　１２競技・３７名



(2) 県ゆかりの選手一覧は「スポナビ！サイタマ！」で検索！


　県ＨＰ「スポナビ！サイタマ！」の特集ページにパリオリンピック・パラリン


　ピックに出場予定の県ゆかりの選手一覧を掲載しています。


　https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/feature/deaflympics/top.html



(3) 会場に足を運んで応援しましょう！


　 https://deaflympics2025-games.jp/main-info/venue/#gsc.tab=0