【埼玉県】県ゆかりの選手が東京２０２５デフリンピックに出場します

来月開催される東京２０２５デフリンピックに、３７名の県ゆかりの選手が出場します。本県から気軽に行ける距離で世界トップレベルの戦いが、予約不要、無料で観戦できるので、ぜひ会場で選手を応援し、大会を盛り上げましょう。

1 大会の概要

第25回夏季デフリンピック競技大会（2025／東京）

・会期 令和7年11月15日～26日

・会場 東京都、福島県、静岡県

・参加国 70～80か国・地域

・参加者数 約6,000人

・競技数 21

・特徴 〇日本で初開催

〇1924年にパリで第1回大会が開催されてから100周年

２ 県ゆかりの選手を応援しよう

(1) 県ゆかりの選手 １２競技・３７名

(2) 県ゆかりの選手一覧は「スポナビ！サイタマ！」で検索！

県ＨＰ「スポナビ！サイタマ！」の特集ページにパリオリンピック・パラリン

ピックに出場予定の県ゆかりの選手一覧を掲載しています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/feature/deaflympics/top.html

(3) 会場に足を運んで応援しましょう！

https://deaflympics2025-games.jp/main-info/venue/#gsc.tab=0