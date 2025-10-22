【埼玉県】持続可能な経営に取り組んでいる企業を認証する新たな制度「埼玉県サステナブル企業認証制度」を創設しました

埼玉県

【知事会見URL】

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20251022.html(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20251022.html)

企業において持続可能な経営（サステナブル経営）の重要性が高まる中、大企業に求められる気候変動や社会課題への取組などサステナビリティ情報の開示等が、将来的に大企業と共にサプライチェーンを構成する中小企業にも影響が及ぶことが見込まれます。

こうした背景を踏まえ、このたび、埼玉県では、県内企業のサステナブル経営やＳＤＧｓの達成を促進し、「日本一暮らしやすい埼玉」を実現するため、１０年、２０年先を見据え、高いレベルでサステナブル経営に取り組んでいる企業を県が認証する「埼玉県サステナブル企業認証制度」を創設しました。

本日から１２月２２日まで認証申請の受付を行いますので、県内中小企業の皆様は、是非、申請を御検討ください。

１ 制度概要

（１）対象

県内に事業所等を有する中小企業

（２）認証の要件

ＳＤＧｓの三要素（環境・社会・経済）に関する２０の審査項目（２００点満点）で一定の水準を満たすこと

（３）認証有効期間

３年間 ※経過後の年度末まで

（４）審査項目

東証プライム上場企業に適用される情報開示基準などの要素を反映し、ＳＤＧｓの経済・社会に相当する「一般項目」と環境に相当する「環境項目」の二分野で構成する審査項目を設定する。

＜審査項目一覧＞

（５）制度の体系

埼玉県ＳＤＧｓパートナー登録よりも高いレベルの取組を行っている企業を対象とした制度として位置付ける。

取組レベルに応じて「プラチナ認証」「ゴールド認証」２段階の認証区分を設定する。

２ 制度の特色

１.簡易な内容の審査項目を設定

分かりやすく、理解しやすい具体的な内容の審査項目（設問及び選択肢）を設定

２.企業のサステナブル経営への取組状況を「見える化」

「取組状況確認ツール」の入力シートにチェックすることで「評価シート」「取組状況開示書」を自動生成 （※参考資料参照）

３.ヒアリング調査を踏まえた評価

書面審査に加え、ヒアリングを通じた取組の実態調査を行った上で専門家が評価

３ 認証によるメリット

１.サステナブル経営の取組を県が証明することで企業の信用力の向上につながり、大企業等との取引においてプラスとなる

２.社員のモチベーション向上や就職先として学生等へのアピール材料となり、企業の人材定着・確保につながる

３.県が認証企業を積極的に広報することにより、知名度やイメージが向上する

４.認証ロゴマークを活用し、対外的にアピールできる

＜認証ロゴマーク＞

４ スケジュール

令和７年１０月２２日～１２月２２日 申請受付期間

令和８年３月頃：認証決定（結果通知）

４月頃：認証式（認証書交付)

５ その他

詳細情報は、下記サイト参照（「取組状況確認ツール」のダウンロード含む）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/kigyouninnsyou.html