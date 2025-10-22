冬の贈り物に、ReFaから特別な体験を。 ウィンターキャンペーン“ReFa WONDERLAND”が10月22日よりスタート！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下 剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2025年10月22日（水）から12月31日（水）の期間、ウィンターキャンペーン“ReFa WONDERLAND”を実施いたします。

本キャンペーンでは、ホリデーシーズンを彩る特別なギフトセットをはじめ、人気イラストレーター SHOGO SEKINE氏がデザインを手がけた限定ショッパーを展開。さらに、東京ミッドタウン（六本木）にて“ReFa WONDERLAND”を体感できるイベントも期間限定で開催いたします。

※イメージ

「ReFa WONDERLAND」特設ページ：https://www.refa.net/gift/winter2025/

■ウィンターキャンペーン“ReFa WONDERLAND”

ReFa初イラストレーター コラボレーション！SHOGO SEKINE氏の限定デザインが登場

今回のキャンペーンでは、ホリデー気分を高める特別なギフトボックスを展開するとともに、ReFaとして初めてイラストレーターとのコラボレーションが実現しました。人気イラストレーター SHOGO SEKINE氏が手がける“WONDERLAND”の世界観を表現した限定ショッパーが登場。今年の冬だけの特別なデザインで、大切な方へのギフトを華やかに演出し、ホリデーシーズンならではの高揚感をお届けします。

■まるでテーマパーク！？

ヘアスタイリングアドバイスやイルミネーションが楽しめる“ReFa WONDERLAND 2025” を開催

ウィンターキャンペーンにあわせて、キャンペーンの世界観を体感できる特別イベント 「ReFa WONDERLAND 2025」を11月26日（水）から11月30日（日）の5日間、東京ミッドタウン（六本木）にて開催いたします。テーマは“心おどる冬を、最高の輝きで楽しんで。”会場は赤を基調とした照明やオブジェで彩られ、まるで“WONDERLAND”に迷い込んだかのような、きらめく冬の幻想的な世界観を体感いただけます。

イベントでは、プロによるヘアスタイリングアドバイスや、ギフト選びをさらに楽しんでいただける診断コンテンツ、ホリデー気分を盛り上げるフォトスポットなど、多彩なコンテンツをご用意。ホリデーシーズンならではの高揚感を五感でお楽しみいただけます。

今年の冬は、ReFaとともに“WONDERLAND”の世界で、とっておきの時間を過ごしてみませんか。

ウィンターキャンペーン“ReFa WONDERLAND”

ウィンターキャンペーン“ReFa WONDERLAND”では、大切な方やご自身のギフトにオススメのアイテムをセレクトしたスペシャルギフトセットを展開。さらに、人気イラストレーターSHOGO SEKINE氏とコラボレーションしたオリジナルデザインのショッパーをご用意。今年だけの限定デザインをお楽しみください。

【実施期間】

2025年10月22日（水）～12月31日（水）

※無くなり次第終了。

※売り場によって内容が異なります。詳細は売り場にてご確認ください。

【「ReFa WONDERLAND」特設ページ】

https://www.refa.net/gift/winter2025/

冬の特別空間！「ReFa WONDERLAND 2025」で楽しめる注目スポット

ウィンターキャンペーンの世界観を体感できるイベント「ReFa WONDERLAND 2025」では、SHOGO SEKINE氏が手がける“WONDERLAND”の世界観を表現した特別な空間で多彩な体験型コンテンツに触れながら、ホリデーシーズンを彩るひとときをお楽しみいただけます。

※イメージ

WONDERLANDの世界観を表現したフォトブースでは、きらめくオーナメントやリボンに囲まれながら、プロのカメラマンによる特別な一枚をお撮りします。

※プロのカメラマンによる撮影は一部日程のみのご案内となります。

※イメージ

診断コンテンツでは、大切な方やご自身のギフトにぴったりのReFaアイテムをチェックすることが可能。診断結果を参考に、冬の特別な時間を彩るギフトを見つけることができます。

※イメージ

気になるプロダクトを試せる特別なカウンターでは、専属アドバイザーが最適な使い方をご案内。さらに診断コンテンツと組み合わせて、ギフトにぴったりのアイテムを実際に試して選ぶこともできます。

※イメージ

プロのヘアメイクによるスタイリングアドバイスを体験いただける特設ブースをご用意。一人ひとりに合わせた提案で、“ホリデーを彩る特別なスタイル”をお楽しみいただけます。

「ReFa WONDERLAND 2025」イベント概要

日時：2025年11月26日（水）～11月30日（日）11:00～21:00

場所：〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7-1 東京ミッドタウン コートヤード

アクセス：都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結

※悪天候の場合、内容の一部を変更・中止する場合がございます。

※詳細は、「ReFa WONDERLAND 2025」特設ページをご確認ください。

【「ReFa WONDERLAND 2025」特設ページ】

https://www.refa.net/gift/winter2025/event/

【ReFa公式SNS】

インスタグラム https://www.instagram.com/refa_mtg/

X https://twitter.com/mtg_ReFa

※イメージ

SHOGO SEKINE氏プロフィール

SHOGO SEKINE

1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

INSTAGRAM：@shogosekine0319

ギフトにオススメのReFaアイテム

※売り場によって内容が異なります。詳細は売り場にてご確認ください。

■ReFa BEAUTECH DRYER BX

ReFa BEAUTECH DRYER BX

リファビューテック ドライヤー BX

価格：58,300円（税込）

髪の美しさを最大限に引き出す、進化したリファのドライヤー。

速乾※で、プロ仕上げ。進化し続ける「風」の力で、しっかりまとまり、ツヤめく髪へ。

※当社従来品2021年発売ReFa BEAUTECH DRYER PROとの比較（当社調べ）。

■ReFa FINE BUBBLE U

ReFa FINE BUBBLE U

リファファインバブル U

価格：

ホワイト/シルバー 30,000円（税込）

ブラック 33,000円（税込）

浴びるだけで、肌を美しく。まるでスキンケアのようなシャワー。

人気No.1※のスタンダードモデル。

肌のことを極限まで考えた4つの水流モードを搭載。

※2024年5月～2025年5月の出荷台数実績（MTG ONLINESHOP/カテゴリ：シャワーヘッド）

■ReFa POWER STRAIGHT IRON PRO

ReFa POWER STRAIGHT IRON PRO

リファパワーストレートアイロン プロ

価格：33,000円（税込）

ワンストロークでうねり整う。

隙なくツヤめく、別格※のストレートへ。

リファ独自テクノロジーの幅広カーボンレイヤープレートで簡単・キレイ・ダメージレスな仕上がりを叶えます。

※当社従来品2023年発売ReFa STRAIGHT IRON PROとの比較（当社調べ）

■ReFa STRAIGHT IRON PRO / ReFa CURL IRON PRO

ReFa STRAIGHT IRON PRO

リファストレートアイロン プロ

価格：23,000円（税込）



ReFa CURL IRON PRO

リファカールアイロン プロ

38mm／32mm／26mm／19mm

価格：25,000円（税込）

水・熱・圧のコントロールで

まるでサロン帰りのようなレア髪へ。

365日ダメージレス。毎日使いたくなるヘアアイロン。

■ ReFa HEART BRUSH / ReFa HEART COMB Aira

ReFa HEART BRUSH

リファハートブラシ

価格：2,970円（税込）

「ほぐし」と「みがき」を同時に叶える3段構造のピンでからまりほぐす、みがき上げるツヤメイクブラシ。

選べる楽しさが広がる7カラー。

ReFa HEART COMB Aira

リファハートコーム アイラ

価格：2,970円（税込）

広い面から細かい毛束まで。顔まわりに特化した設計でいつでもツヤめく印象メイクコーム。

ハートのデザインをヘアコームにも。

■ 『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/