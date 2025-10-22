【11/5開催ウェビナー】 組織開発研究の第一人者に学ぶ、対話型組織開発を成功に導く秘訣とは？

株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ（東証スタンダード9339）は、世界9か国語で翻訳された世界的ベストセラー『Clear Leadership』の著者であるジャーヴァス・ブッシュ博士をお迎えし、「組織開発研究の第一人者に学ぶ、対話型組織開発を成功に導く秘訣とは？」をテーマにした無料オンラインセミナーを2025年11月5日（水）9:00-10:00（日本時間）・4日（火）19:00-20:00（アメリカ東部時間）で開催します。

※11月4日（火）19:00-20:00開催回はアメリカ東部時間となりますので、ご注意ください。

お申込みはこちらから :https://coacha.v2.nex-pro.com/campaign/85396/apply

｜ オンラインセミナーの概要

多くの企業で、「明確なビジョンや数字目標があってもイノベーションが生まれない」「変革の必要性は共有しているのに現場の空気が変わらない」「制度や仕組みは整えたのに社員が動かない」といった “目に見えない停滞” が生じています。

変化の速度が増し、不確実性が高まる時代において、組織に求められるのは「正解を示す」ことではなく、「対話を通じて新しい価値を共に生み出す力」です。その力を育むアプローチとして、いま注目を集めているのが「対話型組織開発（Dialogic Organizational Development）」です。

本セミナーでは、対話型組織開発の第一人者で、サイモン・フレーザー大学 経営学部 教授であるジャーヴァス・ブッシュ博士をお迎えし、次のようなテーマを紐解きながら組織変革の本質に迫ります。

- 組織開発研究の歴史と変遷- 現代の組織が抱える課題：「技術的問題 (technical problems)」と「適応課題 (adaptive challenges)」の違い- 診断型組織開発と対話型組織開発の違い- 対話型組織開発を成功に導くための秘訣

※注意事項

・同業種の方の参加はご遠慮いただいております。

・録画、録音、撮影、キャプチャなどの複製ならびに2次利用は固く禁じます。

・本プログラムは同時通訳を入れて開催いたします。

・本プログラムは生配信での開催となり、再配信は予定しておりません。あらかじめご了承ください。

｜ ジャーヴァス・ブッシュ博士プロフィール

サイモン・フレーザー大学 経営学部 教授

ジャーヴァス・ブッシュ博士は、カナダ・バンクーバーにあるサイモン・フレーザー大学で、リーダーシップと組織開発の教授を務める。40年に渡るキャリアの中で、指示・命令型の組織がより協調的なワークシステムになるよう変革を支援してきたほか、組織変革、リーダーシップ、チームワークに関する論文は100以上、著書は4冊あり、受賞歴もある。

これまでに、さまざまな分野の優良企業やスタートアップ、公的機関、事業会社に対してコンサルティングを行っており、

2019年には対話型組織開発のオンラインコースを提供する「Bushe-Marshak Institute for Dialogic OD」を共同設立し、対話型組織開発に関する書籍（BMIシリーズ）の編集者も務めている。さらに、2016年には英国の雑誌で「最も影響力のあるHR思想家30人」の一人として取り上げられ、2017年にはトップ10に選出された。

世界的ベストセラーである著書『Clear Leadership』は9か国語に翻訳され、北米、ヨーロッパ、アジアでは100人以上の認定ファシリテーターが、彼のモデルやメソッドを用いて何万人ものマネジャーをトレーニングしている。2018年には、ロバート・マーシャク氏との共著『対話型組織開発 その理論的系譜と実践（2015）』が、英治出版から日本語で刊行された。ブッシュ博士による生成的リーダーシップと変化のプロセスに関する画期的な研究は、組織開発の最前線を切り開いている。

※ブッシュ博士に関する情報・論文は、こちら(http://www.gervasebushe.ca/)をご参照ください。

| 株式会社コーチ・エィについて

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業（当時はコーチ・トゥエンティワン）以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割（売上高比）がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

