「アドテック東京2025」の公式セッションにADKマーケティング・ソリューションズ 末本 典子の登壇が決定

株式会社ADKホールディングス

広告・マーケティング業界を俯瞰でき、17回目を迎える伝統ある国際カンファレンス「ad:tech tokyo（以下、アドテック東京／10月22～24日 於：東京ミッドダウン＆ザ・リッツ・カールトン）」に、株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大山 俊哉） マーケティングインテリジェンス本部 IPビジネスプランニング局 局長 末本 典子の登壇が決定いたしました。

登壇セッション詳細

日時：10月24日(金) 16:45-17:35

タイトル[BM-8] IPはブランドになる──キャラクターと共に生きる時代のマーケティング

URL：https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=BM-8_year2025



IPは、もはやIPホルダーだけの資産ではありません。あらゆる企業がブランドを創り、拡張し、カルチャー化するための鍵となります。

本セッションでは、IPホルダーであるサンリオ・講談社、そして自社キャラクターを育成するみずほフィナンシャルグループ、IPマーケティングを推進するADKマーケティング・ソリューションズが登壇します。サンリオの新たなIP価値創出から、講談社の多角的なIP展開、そしてみずほフィナンシャルグループのインナーブランディングにおけるユニークな取り組みまで、IPがビジネスの未来をどう作っていくかを語ります。



IPホルダーと一般企業という異なる立場から、IPをキャラクター・作品としてだけではなくブランドの本質として捉える新しい視点に触れていただけるセッションです。

アドテック東京2025開催概要

開催日：2025年10月22日(水)-24日(金)

場 所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京 および後日アーカイブ配信

総参加者：約1万5,000人（2024年実績）

公式サイト：http://adtech-tokyo.com/ja/

参加パスの申込：https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/

＜株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 会社概要＞

マーケティング領域全般における統合的なソリューションをフルファネルで提供。2021年に始動した事業ブランド「ADK CONNECT」がフラッグシップとなり牽引するデジタル&データドリブン・マーケティング領域では、専門性の高いスペシャリストが組織横断で集結し、クライアントのビジネス成果に貢献する「価値ある顧客体験」をご提案します。

・ADK MSウェブサイト https://www.adkms.jp/

株式会社ADKホールディングス

経営企画本部 グループ広報局 PR・マーケティンググループ

e-mail：adkpr@adk.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d4328-367-4ea894dcbc8db947a1139161717dc7d5.pdf