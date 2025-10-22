事業者さま向けポータルサービス「BIZSHIP」～リリース開始から２年で利用先数40,000先突破～

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、事業者さま（法人・個人事業主）の業務効率化と事業成長を支援する「BIZSHIP（ビズシップ）」（※1）の利用先数がリリース開始から２年で40,000先を突破したことをお知らせします。また、2025年10月18日にはサービス開始から2周年を迎えました。

FFGは今後も、事業者のみなさまの成長を支えるパートナーとして、共に歩んでまいります。

お客さまの声に真摯に耳を傾けながら、より一層のサービス向上に努めてまいります。

■お客さまの日常業務の効率化に貢献

BIZSHIPは2023年10月のサービス開始以来、事業者さまの業務効率化・事業成長をサポートするため機能追加を続けています。特に利用者のみなさまにご好評いただいている機能は以下の通りです。

１．デジタル通帳 入出金自動通知機能

＜お客さまにご評価いただいている機能＞

入出金情報が自動でメールにて通知されます。入金・出金について即座に気づくことができるため、確認漏れを防ぎ、資金管理をサポートします。

２．デジタル通帳 入出金明細

パソコンやスマートフォンから入出金明細が確認できるため、ATMでの記帳が不要になります。残高や入出金をタイムリーに確認できるため、時間と手間を節約できます。

３．証明書類のオンライン発行

残高証明書やインボイスを無料で発行します。銀行店舗に来店する必要がなく、証明書をいつでも取得でき、業務効率を向上します。

■新機能を通じてさらにお客さまの業務をサポート

2025年度中にはエメラダ株式会社とのパートナーシップ（※2）を通じて「請求書起点の決済サービス」のリリースを予定しています。これからも事業者のみなさまのさらなる業務効率化・事業成長をサポートするため、サービスの磨き上げに尽力してまいります。今後の機能追加や改善内容については、公式サイトで随時お知らせしますので、ぜひご確認ください。

■注記

※1「BIZSHIP（ビズシップ）」

2023年10月18日にリリースした、福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行のいずれかに普通預金口座、当座預金口座をお持ちの法人・個人事業主のお客さまがご利用いただける、事業者さまの業務効率化・事業成長を支援するポータルサイト。

BIZSHIP公式サイト

https://bizship.fukuoka-fg.com/lp/function.html

※2 エメラダ株式会社との戦略的パートナーシップ締結について 2025年9月22日発出プレスリリース

https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2025/20250922-2_release.pdf(https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2025/20250922-2_release.pdf)

※3 カテゴリー診断 2024年2月13日発出プレスリリース

https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2024/20240213_release.pdf

※4 財務診断サービスの機能拡張 2025年9月24日発出プレスリリース

https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2025/20250924-1_release.pdf

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

名称 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

本社所在地 ：福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

代表者 ：取締役社長 五島 久

設立 ：平成19年4月2日

事業内容 ：銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理および

これに付帯関連する業務 その他、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務

上場証券

取引所 ：東証、福証

URL ：https://www.fukuoka-fg.com/